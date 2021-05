Ein besonderes Schnäppchen, ein letztes Souvenir aus den Schweizer Stuben oder einfach mal wieder unter Leute kommen – die Beweggründe, am Samstag den Flohmarkt in Bettingen zu besuchen, waren ganz verschieden und so kamen mehr Leute als die Veranstalter vermutet hatten.

Schon einige Zeit vor der Eröffnung tummelten sich die ersten Leute auf dem Parkplatz. Mit der Eröffnung um 10 Uhr

...