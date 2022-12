Fachkenntnis und pragmatische Arbeit gewürdigt

Main-Tauber-Kreis. Der langjährige Sachgebietsleiter für Naturschutz, Bodenschutz und Altlasten im Landratsamt Main-Tauber-Kreis, Franz Pichler, ist von Erstem Landesbeamten FlorianBusch in den Ruhestand verabschiedet worden. Busch betonte, dass der scheidende Mitarbeiter eine der tragenden Säulen des Umweltschutzamtes gewesen sei. „Ich habe die Zusammenarbeit sehr geschätzt, zumal Franz Pichler nicht nur über hervorragende Fachkenntnisseverfügt, sondern sich auch durch eine pragmatische Arbeitsweise auszeichnet“, sagte der Erste Landesbeamte. Er wünsche Franz Pichler für den Ruhestand alles Gute.

Zugleich hob Busch hervor, dass es nicht einfach gewesen sei, einen adäquaten Nachfolger zu finden. Dies ist inzwischen gelungen, so dass ab Mitte des Jahres 2023 wiederum ein Landesbeamter zur Verfügung steht. Bis zu diesem Zeitpunkt teilen sich die Mitarbeitenden des Umweltschutzamtes die Arbeit von Franz Pichler auf.

Franz Pichler betonte, dass er sehr gerne im Landratsamt gearbeitet und die Arbeit ihm stets viel Freude bereitet habe. Besonders mit seinem Namen verbunden ist die Erstellung des Bodenschutz- und Altlastenkatasters für den Main-Tauber-Kreis. „Hier haben wir einen sehr guten Stand erreicht“, bilanzierte Amtsleiterin Dr. Monique Müller. Sie schloss sich den Dankesworten des Ersten Landesbeamten an.

Nach seinem Studium der Forstwirtschaft und des Landbaus an der Fachhochschule Weihenstephan, das er 1986 abschloss, war Franz Pichler beim Geologischen Landesamt Baden-Württembergtätig und begleitete dabei die Rekultivierung nach dem Neubau der Bahntrasse zwischen Mannheim und Stuttgart. Danach sattelte er auf den vorhandenen Abschluss noch ein Universitätsstudium in Kiel drauf, welches er 1990 als Diplom-Agraringenieur abschloss. Im Anschluss wechselte er an das Amt für Wasserwirtschaft und Bodenschutz nach Künzelsau. Dort war er von 1991 bis 1995 tätig und wurde zeitweise an das Landratsamt Hohenlohekreis, das Regierungspräsidium Stuttgart und das Umweltministerium Baden-Württemberg abgeordnet.

Im Jahr 1995 wurde Franz Pichler zum Landratsamt Main-Tauber-Kreis versetzt, wo er seitdem für das Sachgebiet Naturschutz, Bodenschutz und Altlasten verantwortlich war.

Franz Pichler hat mit seiner Ehefrau drei erwachsene Kinder. Die Familie hat ihren Lebensmittelpunkt in Niederbayern, so dass der Sachgebietsleiter zeitweise im Homeoffice tätig war. lara