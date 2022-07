Endlich wieder Gemeinschaft und Geselligkeit erlebt

Urphar. Nach zwei ausgefallenen Dorffesten war es am Samstag in Urphar endlich wieder so weit. Traditionell begann das Fest mit dem Bieranstich. Wolfram Spott, Vorsitzender der Dorfgemeinschaft Urphar, und Ortsvorsteher Detlev Dosch bedankten sich im Vorfeld bei allen Helfern. Dann griff Oberbürgermeister Markus Herrera Torrez zum Hammer.

Den Bieranstich nutzte er als Übung für das Altstadtfest – und nach ein paar Schlägen und trotz technischer Probleme saß der Zapfhahn für das Freibier.

Die Kinder freuten sich über die Hüpfburg und am Abend saßen sie beim Stockbrotbacken zusammen.

Mit einer kleinen Tanzeinlage sorgte die Showtanzgruppe „Sparkling Girls“ von der Faschingsabteilung des SSV Mainperle Urphar/Lindelbach am Sonntagnachmittag für Stimmung und animierte bei bekannten Partyhits zum Mittanzen. Die Erwachsenen durften beim Dorffest-Quiz ihr Wissen über die Wappen der Wertheimer Ortschaften unter Beweis stellen. Der Erlös in Höhe von 150 Euro ging in diesem Jahr an den Kindergarten Urphar, den die Leiterin Antonia Fischer am Sonntag entgegennahm. Unter den 117 richtig abgegebenen Zetteln zogen drei Kinder die glücklichen Gewinner. So freuten sich Johanna Gillig, Fred Schmidt und Renate Pfohl über ein Weinpräsent.

Über beide Tage waren viele Besucher auf dem Fest und freuten sich, endlich wieder bei den Leckereien aus Ofen, vom Grill und aus der Kaffeebar Gemeinschaft und Geselligkeit zu erleben. kem