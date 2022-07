Das 46. Tauberbischofsheimer Altstadtfest ist eröffnet. Und wie – wird so manch einer sagen, der am Freitag Abend dabei war. Denn dass das große Fest der Vereine die Menschen nach den beiden Corona-Zwangspausen besonders anziehen würde, war klar. Doch wohl selten hat das Altstadtfest schon vor 19 Uhr so viele Gäste erlebt, die in Scharen aus allen Himmelsrichtungen in die Stadt strömten und

...