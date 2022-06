Etwa 300 Menschen waren am Pfingstsonntag in die Klosterkirche in Bronnbach gekommen, um ein außergewöhnliches Musikerlebnis zu genießen. Organist Johannes Mayr und Solotrompeter Claude Rippas begeisterten mit ihrer Auswahl der Stücke an diesem Spätnachmittag und öffneten die Herzen.

Dabei reichte das Repertoire vom dem späten 16. Jahrhundert bis in die Neuzeit. Das Zusammenspiel der

...