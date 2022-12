Delegation des Tender Main kommt nach Wertheim

Wertheim. Wertheims Patenschiff bei der Bundesmarine, der Tender Main, kommt mit einer 14-köpfigen Delegation unter der Leitung von Korvettenkapitän Martin-Paul Rose auf den Wertheimer Weihnachtsmarkt.

Am dritten Adventswochenende, von 9. bis 11. Dezember, ist die Besatzung jeweils von 12 bis 20 Uhr auf dem Marktplatz für den guten Zweck im Einsatz, teilt die Stadt Wertheim mit.

Die Abordnung des Patenschiffes verkauft lokales Flaschenbier, sahnigen Likör und eine kleine Auswahl an Souvenirs sowie Lose. Der Erlös soll den beiden Waldkindergärten in Wertheim zu einem unverhofften Weihnachtsgeschenk verhelfen. Die Spende wird die Delegation am Montagvormittag, 12. Dezember, den Verantwortlichen beider Kindergärten persönlich überreichen.

Bereits 2018 war eine Abordnung des Patenschiffs Tender Main auf dem Weihnachtsmarkt zu Besuch. Durch den erfolgreichen Verkauf von Getränken und durch Unterstützung der Stadtverwaltung konnte vor vier Jahren eine Spende in Höhe von 2000 Euro an den Malteser Hospizdienst St. Veronika übergeben werden.