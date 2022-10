Beste Stimmung am Feiertag

Wertheim. Nachdem das Wetter die Stimmung und Umsätze der Marktbeschicker des Wertheimer Herbstvergnügens in den ersten Tagen getrübt hatte, strahlten am Tag der Deutschen Einheit alle um die Wette. Warme Temperaturen und der verkaufsoffene Feiertag in der Innenstadt lockte die Gäste in Scharen.

Die Händler waren sich einig, dass der Montag bisher der beste Tag der Veranstaltung war. So solle es im zweiten Teil des Herbstvergnügens weitergehen, wünschten sie sich.

2 Bilder Das Feuerwerk über dem Main bildete am Montagabend einen Programmhöhepunkt des Wertheimer Herbstvergnügens. © Manfred Lutz

Begeistert zeigte sich Stefan Kempf am Getränkestand „Grapes“ vom „Bomben-Wetter“. Die Leute hätten so Lust gehabt, wegzugehen. Was den Getränkeumsatz angehe, sei der Montag der bisher beste Tag gewesen. Kempf sprach von einem „ganz anderen Gefühl als an den Tagen zuvor.“

Sehr zufrieden mit dem Montag waren auch Nadine und Oliver Müller (Metzgerei). Die vier Tage zuvor seien frustrierend gewesen, der Montag sei mega gelaufen, stellten sie am Abend kurz vor Schluss fest. Sie freuten sich auf das kommende Wochenende und hofften, dass dieses mindestens halb so gut wie der Feiertag werde. Die beiden Geschäftsinhaber erklärten weiter, sie hätten sich mehr Werbung gewünscht für des Start des Herbstvergnügens am Donnerstag sowie für das Feuerwerk.

Spaß für die ganze Familie

Auch viele Familien genossen am Feiertag das Herbstvergnügen. „Mir gefällt es sehr gut“, stellte die achtjährige Luisa fest. Sie sei schon mit dem Kinderkarussell gefahren und auf dem Riesentrampolin gesprungen. Auch die Erwachsenen waren zufrieden. Sie hätten am Abend aber mit noch mehr Gästen gerechnet, stellten Steffen Vongries und Patrick Werneck fest. Am Nachmittag sei viel los gewesen und man habe nach Parkplätzen suchen müssen. Die Michaelismesse habe mehr geboten als das Herbstvergnügen, ergänzten sie. Die beiden Besucher kamen am Abend extra nochmals mit den Kindern zum Feuerwerk. Dafür durfte der Nachwuchs ausnahmsweise auch länger aufbleiben.

Tolles Feuerwerk

Um das Farben- und Funkenfontänenspiel über dem Main zu erleben, hatten sich auch einige Motorboote auf dem Fluss in Position gebracht. Rund zehn Minuten lang erhellte das Feuerwerk den Himmel und spiegelten sich im Wasser. Am Ufer erfreuten sich viele Zuschauer an dem Schauspiel.

Eine Gruppe Besucher aus Lindelbach lobte das Feuerwerk und den Main als Kulisse. Dennoch: Das bisher im Bereich der Burg gezündete Feuerwerk sei ein Markenzeichen und bleibe einmalig. Einig waren sich die beiden neunjährigen Pia und Felix: „Wir fanden das Feuerwerk gut, aber der Abschlussknall fehlte. Das finden wir schade.“

Martina und Martin König berichteten, sie hätten sich gewünscht, dass die Konzerte und das Feuerwerk sowie der verkaufsoffene Feiertag besser beworben gewesen wären. Hinsichtlich der Michaelismesse betonte Martina König: „Wir wohnen an der Main-Tauber-Halle und sind froh, wenn es wieder eine Messe dort gibt.“ Überall hätten die Messen stattgefunden, nur nicht in Wertheim. Das könne sie nicht verstehen. Besonders bedauerte sie den Ausfall des Messeumzugs. Dieser sei auch für die Vereine wichtig. bdg