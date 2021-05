Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Recht - In Verfahren um Schadensersatzforderungen findet Beweisaufnahme am Landgericht Mosbach statt / Undichtes Dach bei Umbauarbeiten Baupfusch in Wertheim: Opfer fordert Schadensersatz

Handwerker und Architekt haben massive Fehler gemacht. Doch Jens Müller wartet bis heute auf Schadensersatz. Die Anwälte der Gegenseite spielen auf Zeit. Müller will notfalls bis nach Karlsruhe klagen.