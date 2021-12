Bald doch mehr Tempo-30-Zonen in Wertheim machbar?

Vielfach gibt es in der Wertheimer Bevölkerung den Wunsch nach einer Ausweitung der Tempo-30-Zonen. Immer wieder weisen Anwohner auf Gefahren etwa in Ortsdurchfahrten hin oder beklagen sich über Lärm – wie beispielsweise auf dem Berliner Ring am Wartberg (wir berichteten). Im Februar hatte die SPD-Fraktion beantragt, die Voraussetzungen für eine befristete Geschwindigkeitsbegrenzung an der

...