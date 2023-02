Anmeldung am Gymnasium

Wertheim. Die Anmeldung an den weiterführenden Schulen findet von Montag, 6., bis Donnerstag, 9. März, statt. Auf der Homepage www.dbg-wertheim.de wurden unter der Rubrik „Aktuelles“ wichtige Informationen über das Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium (DBG) zusammengestellt. Der Schule ist es wichtig, Eltern und Schülern der Klassen 4 in guter Weise bei der Entscheidung zu unterstützen, welche weiterführende Schule die jeweils richtige für die Kinder ist. Es werden Unterlagen und Formulare für die Anmeldung zum Download bereit gehalten. Die neuen Fünftklässler können elektronisch vom 6. bis einschließlich 9. März angemeldet werden, die Anmeldeunterlagen der Grundschule im Original müssen dann jedoch bis Mittwoch, 8. März, um 17 Uhr zugestellt werden. Es ist auch möglich, alles direkt mit der Post an das DBG zu schicken oder in den Hausbriefkasten der Schule (gegenüber der Turnhalle) einzuwerfen. In einer Informationsveranstaltung am Mittwoch, 1. März, von 17 bis 19 Uhr stellt sich das Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium den Eltern und Schülern der Klassen 4 in der Aula vor.

