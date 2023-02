Kinder- und Jugendbuchwoche bietet viel Abwechslung

Bad Mergentheim. Nach zwei Jahren Pause gibt es in diesem Jahr die nun 23. Bad Mergentheimer Kinder- und Jugendbuchwoche: Vom 6. bis 10. März hat die Stadtbücherei in Kooperation mit vielen weiteren Einrichtungen ein vielfältiges Programm zusammengestellt.

Am Montag, 6. März, wird die Kinder- und Jugendbuchwoche um 15 Uhr im Saal des Kulturforums von Bürgermeisterstellvertreterin Manuela Zahn offiziell eröffnet. Für die musikalische Umrahmung sorgt die städtische Jugendmusikschule. Direkt im Anschluss spielt das Theater Tom Teuer für Kinder ab vier Jahren das Stück „Wie die Buchstaben entstanden sind“, nach einer Geschichte des Dschungelbuch-Autors Rudyard Kipling.

2 Bilder Mit dabei: Das Theater Tom Teuer. © Theater

Am Dienstag, 7. März, kommt der Autor Sven Gerhardt mit zwei Lesungen aus seinen Büchern „Minna Melone“ und den „Heuhaufen-Halunken“ ins Kulturforum. Viele Schülerinnen und Schüler der Klassenstufe eins bis vier dürfen sich auf einen ereignisreichen Vormittag freuen.

Alle Kinder und Jugendlichen von 10 bis 14 Jahren, die gerne selbst eine Geschichte erfinden und zeichnen lernen möchten, können ab 15 Uhr an einem kreativen „Comic-Workshop“ im Jugendhaus Marabu teilnehmen. Anmeldung an mail@jugendhaus-mergentheim.de. Spannend wird es am Abend, wenn ab 18 Uhr die Stadtbücherei ihre Türen für eine Schulklasse zum „Leseabend“ öffnet.

Am Mittwoch, 8. März, gibt es für Zweitklässler das Angebot, in der Technikschule in die Welt des Programmierens einzusteigen und gleichzeitig das Medium „Buch“ zu erleben. Nicole Baier vermittelt die Entwicklung vom Buchdruck zur digitalen Informationsverarbeitung.

Roboter-Biene programmieren

Rebekka Hoge von der Buchhandlung Rupprecht stellt um 9 Uhr im Kulturforum Jugendlichen der sechsten bis achten Klasse eine Auswahl spannender, berührender und lesenswerter Kinder- und Jugendbüchern vor. Sie erzählt Geschichten und weckt die Neugierde aufs Lesen.

Von 16.30 Uhr bis 18.30 Uhr kann jedes Kind von 5 bis 7 Jahren in der Jugendtechnikschule selbst zum „Coder“ werden und seine eigene Roboter-Biene programmieren. Nicole Baier führt in die Grundlagen des Programmierens ein und dann kann man seine eigene Biene auf eine abenteuerliche Reise mit vielen Hindernissen schicken. Anmeldung in der Jugendtechnikschule Taubertal unter 0175/ 2691589 oder per Mail an info@jugendtechnikschule-taubertal.de.

Der Donnerstag, 9. März, startet mit zwei Lesungen der Kinderbuchautorin Alice Pantermüller. Ihre „Lotta-Leben“-Geschichten haben es bereits ins Kino geschafft. Um 8.30 Uhr liest sie für Schülerinnen und Schüler der Klassenstufe zwei und drei aus ihren Büchern „Lillemi und der Wolf“ sowie „Linus und die Rache der Panther-Bande“. Um 10 Uhr dürfen dann die vierten und fünften Klassen eine Lesung aus „Mein Lotta-Leben – Im Zeichen des Tapir“ und „Superhelden fliegen geheim“ hören.

Nachmittags können Kinder ab sechs Jahren im Residenzschloss Mergentheim eine Sonderführung mit Hans-Jürgen Hinnecke unter dem Motto „Kreuzstich, Sternstich, Fingerhut – Erzählspiel zum Leben von Margarethe Mörike“ erleben. Mit Bildern und Schattenrissen wird aus dem Haushalt eines Dichters erzählt. Es schließt sich eine Bastelaktion an, bei der die Kinder etwas zu dieser Geschichte gestalten oder einfach mal Kreuz- und Sternstich ausprobieren können. Anmeldung im Schloss unter Telefon 07931/ 123060 oder per Mail an info@schloss-mergentheim.de.

Um 19 Uhr findet in der Buchhandlung Moritz und Lux für Pädagoginnen und Pädagogen, Eltern sowie alle, die sich für Bilderbücher interessieren, eine Veranstaltung statt. Das Team von Moritz und Lux stellt Bilderbücher zu vielen Themen vor. Anmeldung erforderlich unter Telefon 07931/ 51088 oder per Mail an buch@moritz-lux.de gebeten. Der Eintritt ist frei.

Am Freitag, 10. März, lädt die Jugendtechnikschule erneut eine zweite Klasse ein, um die Welt des Lesens und Programmierens zu entdecken. Am diesem letzten Tag der Aktionswoche warten noch zwei mitreißende Aufführungen der Württembergischen Landesbühne (WLB) auf die Kindergartenkinder. Die Geschichte von „Großer Wolf und Kleiner Wolf“ wird gespielt und aufgeführt um 9 Uhr und 11 Uhr im Kulturforum. Das Stück erzählt von Freundschaft, Mut und vom Glück, zu zweit zu sein. Die WLB zeigt das liebevoll gestaltete Bilderbuch von Nadine Brun-Cosme und Oliver Tallec als Bühnenvariante. Geeignet ist das Stück für Kinder ab drei Jahren.

Zum Abschluss der Veranstaltungswoche können alle Kinder ab fünf Jahren um 15 Uhr im Saal der Stadtbücherei eine „Leseraupe Spezial“ erleben. Die 45-minütige Vorleseaktion richtet sich an Kinder, die vielleicht schon selbst Leseerfahrungen gemacht haben, sich aber immer noch gerne vorlesen lassen. Der Eintritt ist frei.

Für alle Veranstaltungen ist, soweit nicht anders angegeben, eine Anmeldung in der Stadtbücherei unter Telefon 07931/ 57-4200 erforderlich. Unterstützt wird die Kinder- und Jugendbuchwoche der Stadtbücherei Bad Mergentheim von der Buchhandlung Moritz und Lux und den Fränkischen Nachrichten. stv