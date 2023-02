Werbacher spenden bis zu 125 Mal Blut

Werbach. In der Kommune ist es seit langer Zeit eine schöne Tradition, die verdienten Blutspender für ihre Hilfe während des Neujahrsempfangs zu ehren. Weil dieser Empfang auch in diesem Jahr nicht stattfand, holte die Verwaltung gemeinsam mit dem DRK-Verband die Auszeichnung nun in der Gemeinderatssitzung nach.

„Ohne Sie und Ihresgleichen im ganzen Land könnte unsere medizinische Versorgung nicht aufrechterhalten werden, könnten wir unseren hohen Stand nicht wahren“, sagte Bürgermeister Ottmar Dürr. Und weiter: „Ihre Tat besteht nicht darin, auf aufrüttelnde Medienbilder über Katastrophen und Hilfsbedürftige mit einem Scheck oder Sachleistungen zu reagieren. Ihre Tat besteht vielmehr darin, eine Vielzahl von Blutspendeterminen wahrgenommen und auf diese Weise selbstlos Hilfe für Unbekannte geleistet zu haben.“ Dürr sprach in diesem Zusammenhang von Nächstenliebe, Verantwortungsgefühl und großer Hilfsbereitschaft.

Mit Stefan Trunk vom DRK-Ortsverein ehrte er folgende Blutspender: Ailina Volk (nicht anwesend) und Franz Joseph Hummel (je zehn Blutspenden), Anke Kovacs (25 Spenden), Gudrun Schörk (50 Spenden; nicht anwesend), Stefan Metzger (75 Spenden), Thomas Schunder (100 Blutspenden) und Wolfram Pink (125 Blutspenden). hei