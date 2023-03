Vorsitzender Baumann kündigte Rücktritt an

Wenkheim. Die DLRG-Ortsgruppe Wenkheim blickte in der Jahreshauptversammlung im DLRG-Gruppenraum auf ein erfolgreiches Jahr zurück.

Der Vorsitzende Alexander Baumann zog eine positive Bilanz .Baumann berichtete über ein Jahr, das trotz einiger Einschränkungen durch die Corona-Pandemie größtenteils normal verlaufen konnte. Lediglich die Theaterabende mussten aufgrund von Auflagen ausfallen und das Schwimmtraining konnte nur in einer abgespeckten Variante stattfinden. Mit zahlreichen Aufsichtsstunden trug die Ortsgruppe maßgeblich zum reibungslosen Betrieb des Welzbachbades bei. Die Aquagymnastik fand großen Anklang bei den Besuchern jeden Mittwoch im Freibad. Leider konnte das Schwimmtraining im Spätjahr im Hallenbad Külsheim nicht stattfinden, da das Hallenbad aufgrund gestiegener Energiepreise geschlossen blieb.

Der Technische Leiter Philipp Bopp gab einen Überblick über die Schwimmausbildung im Jahr 2022. Die Anfängerschwimmausbildung musste Anfang Dezember 2021 aufgrund Corona unterbrochen werden, konnte jedoch ab Mitte Januar fast normal fortgesetzt und beendet werden. Für die Fortgeschrittenen konnte in der ganzen Hallenbadsaison 2022 kein Schwimmen angeboten werden.

Als kleiner Trost wurde für die Wasserratten ein Besuch im Solymar organisiert. Einiges konnte im Sommer im Freibad parallel zur Rettungsschwimmausbildung nachgeholt werden.

Es konnten zahlreiche Abzeichen vergeben werden, darunter 23 Seepferdchen, 16 Schwimmabzeichen Bronze, sechs in Silber sowie neun in Gold. Darüber hinaus wurden acht Juniorretter, sechs Rettungsschwimmer Bronze sowie drei in Silber ausgebildet. Fünf Rettungsschwimmer Silber und eines in Gold wurden wiederholt. Bopp dankte allen Helfern bei der Ausbildung.

Jugendleiter Philipp Behringer reflektierte die Aktivitäten für die Jugend im letzten Jahr und konnte über zahlreiche erfolgreiche Veranstaltungen berichten. Das Zeltlager war ein großer Erfolg und wurde von den Teilnehmern sehr gut angenommen. Insgesamt nahmen 28 Kinder teil.

Kassenwartin Sonja Spenglervermeldete ein positives Ergebnis. Aufgrund der erfolgreichen Durchführung der meisten Veranstaltungen konnte das Jahr mit einem leichten Plus abgeschlossen werden.

Die Kassenprüferinnen Petra Köhler und Marion Splettstößer bestätigten eine einwandfreie Kassenführung.

Uwe Geßner überbrachte Grußworte der Nachbargruppe aus Werbach und schlug anschließend die Entlastung des gesamten Vorstands vor, die von den Teilnehmern einstimmig gewährt wurde.

Alexander Baumann verkündete auf der Versammlung, dass er bei der nächsten Wahl 2024 nicht mehr als Vorsitzender zur Verfügung stehen wird. Nach langjähriger Tätigkeit im Vorstand möchte er die Verantwortung in jüngere Hände legen.

Geehrt wurden: Für zehn Jahre Vereinstreue: Silke Büttel, Thomas Büttel, Jakob Büttel, Leonie Büttel, Noah Dürr, Elina Fischer, Nicolas Fischer, Michael Fischer, Simone Fischer, Marie Meyer; für 25. Jahre: Benjamin Baumann, Felix Kemmer, Cornelia Kemmer, Ralf Stolzenberger, Christina Stolzenberger; für 40. Jahre: Werner Hörner, Petra Lippert, Thomas Riemensperger, Klaus Semel, Marion Splettstößer, Nadja Baumann. dlrgw