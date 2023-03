DLRG-Bezirk feiert Jubiläum

Odenwald-Tauber. Die Gliederungen der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) Bezirk Frankenland blickten auf ihrem Bezirksrat in Aglasterhausen auf ein erfolgreiches Jahr zurück. Besonders hervorgehoben wurde der Anstieg an Mitgliedern um 5,5 Prozent sowie die Unterstützung des Mobilen Impfteams im Neckar-Odenwald-Kreis. In der Sport und Festhalle Aglasterhausen trafen sich Vertreter der DLRG Ortsgruppen aus dem Bezirk Frankenland zu ihrer jährlichen Versammlung. Der DLRG Bezirk Frankenland umfasst den Neckar-Odenwald und den Main-Tauber-Kreis. In insgesamt 30 Gruppen engagieren sich über 10 000 Mitglieder.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Bezirksleiter Uwe Spielvogel blickte auf das vergangene Geschäftsjahr zurück und erfreute sich besonders an dem großen Zuspruch in Schwimmkursen, einhergehend mit dem Mitgliederzuwachs von 550 Mitgliedern im Jahr 2022. Große Sorge habe die vorübergehende Schwimmbadschließung in Külsheim bereitet, in der neun DLRG-Ortsgruppen Schwimmausbildung durchführten. Er dankte allen Aktiven für ihr ehrenamtliches Engagement.

Berichte der Ressorts

Die Berichte der einzelnen Ressorts zeigten die vielfältigen Aufgaben und Tätigkeiten der ehrenamtlichen Lebensretter in der Region. Die Leiter Einsatz berichteten von insgesamt 98 Einsätzen in Test- und Impfzentren, 186 Einsätze beim Wachdienst an Seen und in Schwimmbädern sowie sieben Alarmeinsätzen, im Jahr 2022. Für die Notunterkunft, für Geflüchtete in Bad Mergentheim, standen über Wochen hinweg DLRG-Helfer bereit, um im Ernstfall Verpflegung und Sanitätsdienst zu übernehmen. Seit Sommer 2022 verfügt der Bezirk, neben seinen neun Wasser-Rettungseinheiten und einer Rettungshundestaffel, über zwei Drohneneinheiten. Im Sanitätsausbildungszentrum des DLRG Bezirks wurden insgesamt 157 Personen aus- und fortgebildet.

Mehr zum Thema Leistungsfähigkeit demonstriert Hilfsorganisationen beim Georgsmarkt Mehr erfahren Bei Jahreshauptversammlung DLRG feierte viele Erfolge Mehr erfahren

Im Bereich Breitensport fand erstmalig ein Lehrgang „Ausbildungsassistent Aquafitness“ im Bezirk statt. Der Ausbildungsbetrieb für Schwimmen und Rettungsschwimmen konnte wieder, wie vor der Pandemie, durchgeführt werden. Die Nachfrage an den Ausbildungsassistenten-Lehrgängen war so groß, dass spontan die Teilnehmerzahl verdoppelt und zwei Lehrgänge parallel unterrichtet wurde. Aktuell gibt es im Bezirk Frankenland 68 gültige Lehrscheininhaber, 20 Ausbilder Schwimmen und 4 Ausbilder Rettungsschwimmen.

Zeltlager ein Höhepunkt

Nachdem die Bezirksmeisterschaften nicht wie gewohnt im März stattfinden konnten, fanden diese im Sommer im Freibad Neudenau, statt. Die Bezirksjugend bot wieder Lehrgänge für die JuLeiCa-Ausbildung an, welche alle ausgebucht waren. Ein Höhepunkt war das Bezirkszeltlager, in Neudenau, mit 100 Teilnehmern aus sieben Ortsgruppen.

Schatzmeister Klaus Bender stellte den Kassenbericht 2022 vor und erläutere den Haushaltsplan 2023. In der Hauptsache finanziert sich der DLRG Bezirk aus den anteiligen Mitgliedsbeiträgen der Ortsgruppen sowie Zuschüssen und Spenden. Die Kassenprüfer stellten eine einwandfreie Kassenführung fest. Der Vorstand wurde von der Versammlung einstimmig entlastet.

Bezirksjugendleiter Stefan Ebert sensibilisierte in seinem kurzen Impulsvortrag zum Thema „sexualisierte Gewalt“, die Versammlungsteilnehmer.

Bürgermeister Stefan Kron, Kreisbrandmeister NOK Jörg Kirschenlohr und DLRG LV-Präsident Felix Strobel betonten in ihren Grußworten das ehrenamtliche Engagement der Einsatzkräfte, Schwimmausbilder und weiteren selbstlos Aktiven der DLRG, welche mit hoher Bereitschaft tätig sind.

Bäder wichtig

Jörg Kirschenlohr machte deutlich, dass auf Grund von zunehmenden Starkregenereignissen, Waldbränden und sonstigen Naturkatastrophen, gut ausgebildete Einsatzkräfte mehr denn je gebraucht werden. Felix Strobel hob das Engagement in der Anfängerschwimmausbildung heraus und betonte: „Ohne Schwimmbäder gibt es perspektivisch keine DLRG“.

Der DLRG Bezirk Frankenland feiert in diesem Jahr sein 70-jähriges Bestehen mit vielfältigen Veranstaltungen.

21. Mai: Tag der Schwimmabzeichen.

7. bis 11. Juni: Bezirksjugendzeltlager, Creglingen-Münster.

16. September: Bezirks-Einsatz-Übung, Wertheim.

4. November: 70 Jahre Festbankett mit Ehrungen in Unterbalbach.