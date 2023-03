DLRG feierte viele Erfolge

Niederstetten. Mitglieder, Freunde und Gönner waren zur Jahreshauptversammlung der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) in das Gasthaus Krone nach Niederstetten gekommen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der Vorsitzende Rainer Beck eröffnete die Versammlung. Nach der Totenehrung wurde über die Vereinsaktivitäten des vergangenen Jahres berichtet. Die Kernarbeit ist nach wie vor das Training im Schwimmbad. Nachdem im Jahr 2022 erst ab Mai wieder ein weitestgehend uneingeschränkter Übungsbetrieb möglich war, fanden dennoch 36 Übungsabende mit durchschnittlich 60 Kindern und Jugendlichen statt.

Beck lobte die Riegenführer für ihr Engagement. Nur durch die gute Zusammenarbeit und das Miteinander seien auch wieder viele Erfolge bei den Schwimmwettkämpfen auf Bezirks-, Landes- und Bundesebene gefeiert worden.

Mehr zum Thema DLRG-Ortsgruppe Hardheim zog Bilanz Neue Impulse für den Erhalt der Jugendarbeit Mehr erfahren Musikverein Altheim zog Bilanz Viel Lob für ausgezeichnete Jugendarbeit Mehr erfahren

Auch wurde im vergangenen Jahr die Kooperation Schule-Verein ins Leben gerufen. Hier unterstützte die DLRG wir bei der Schwimmausbildung der Schüler.

Die Aktivitäten der Jugend stellte Jugendleiterin Luise Kießecker vor. Sie berichtete vom Rosenmontagsschwimmen im vergangenen Jahr, von der Jugendvollversammlung im April.

Bei den Bezirksmeisterschaften in Rothenburg wurden wie auch bei den Landesmeisterschaften gute Ergebnisse erzielt. Ein Ausflug mit der Bezirksjugend führte ins Legoland.Im Oktober informierten ein paar Jugendliche über die Arbeit des neu ins Leben gerufenen Jugend-Einsatz-Teams, kurz JET.

Wie Technischer Leiter Rafael Kriese berichtete, waren letzten Sommer wegen der Coronapandemie keine Wachstunden am Rinderfelder oder Münster See abzuleisten. gemacht werden mussten. Einen Wachdienst gab es dann aber doch: bei der Double Lake Challenge im Juli in Rinderfeld. Auch wurden wieder viele Abzeichen abgenommen. So wurden an die Jüngsten 36 Seepferdchen, 14 Deutsche Jugendschwimmabzeichen (DJSA) in Silber und sechsmal in Gold übergeben. Zudem sind insgesamt fünf Deutsche Rettungsschwimmabzeichen (DRSA) in Silber sowie zwei in Gold abgenommen worden.

Wasserrettungsdienst

Für den Wasserrettungsdienst (WRD) sind zurzeit drei Mitglieder der Ortsgruppe aktiv und fünf weitere befinden sich in der Ausbildung. Der Verein nahm auch an einer WRD-Übung in Bad Mergentheim Mitte Juni teil. Ralf Kriese freute sich, dass er bei den „Livesaving World Championships im September/Oktober in Riccione in Italien zwei Bronzemedaillen gewinnen konnte. Neben den eigenen Aktivitäten nahm die Ortsgruppe auch wieder am Jedermannschießen der Schützenabteilung teil.

Auch die Kameradschaft wurde gepflegt. Neben dem wöchentlichen Stammtisch trafen sich die DLRGler in den Sommerferien jeden Montag zum Grillen. Außerdem wurden auch wieder viele Helferstunden bei Arbeiten im und um das DLRG-Heim geleistet. Schließlich gaben noch die Leiterin Wirtschaft und Finanzen Melanie Schneider und der Kassenprüfer ihre Berichte ab. Bürgermeisterin Heike Naber sprach ein Grußwort und nahm die Entlastung vor. Grußworte des DRK wurden von Roland Dietz an die Versammlung gerichtet. Gelobt wurde auch die gute Zusammenarbeit mit dem Hallenbad in Rothenburg. Problematisch sei die Freibadsaison. Bei schlechter Witterung könne kein Übungsabend stattfinden. Stattdessen gab es ein Ersatzprogramm angeboten, was auch dieses Jahr so angeboten werden soll. Ein Dank ging an die vielen Firmen, von der die DLRG im Verlauf des Jahres unterstützt worden ist.

Geehrt wurden im Rahmen der Hauptversammlung für 10 Jahre: Harald Bauer, Finn Habel, Karl Kießecker, Thomas Kohlschreiber, Hellen Kohlschreiber, Anita Kohlschreiber, Sven Lembke, Regina Moltzen, Noah Moltzen, Marko Moltzen, Moritz Pflüger, Malin Schmidt, Evi Schmieg, Olaf Schulze, Immanuel Wittlinger, Lina Wüstenhagen.

Für 25 Jahre: Manuela Bender, Max Bräutigam, Laura Bräutigam, Dorothee Hasse, Michael Hellenschmidt, Daniela Mack, Tobias Mayer, Barbara Nicklas, Daniel Wolfarth.

Für 40 Jahre: Nadine Bromberger, Ulrike Eisenkolb, Rene König, Petra Leng.

Für 50 Jahre: Andreas Linder, Peter Pfeiffer, Dietmar Rathgeber, Roland Striffler, Harald Striffler.