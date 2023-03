Vier Kandidaten sind wählbar

Werbach. Nach drei Legislaturperioden endet am 1. Juli die Amtszeit des Bürgermeisters Ottmar Dürr. Der dann 62-Jährige sah von einer erneuten Kandidatur ab.

Anfang Februar erfolgte deshalb die offizielle Ausschreibung der nun neu zu besetzenden Stelle im Werbacher Rathaus. Bis Dienstag, 28. März, 18 Uhr, konnten sich an der Ausübung des Amts interessierte Bürger schriftlich bewerben.

Als die Frist endete, lagen dem Gemeindewahlausschuss vier Bewerbungen vor: der 49-jährige Georg Wyrwoll aus Frankfurt a.M.; der 44-jährige Wertheimer Stefan Kempf; der 57-jährige Werbacher Lutz Strobel und der 54-jährige Thomas König aus Marbach.

Harald Lurz, der ebenfalls seine Unterlagen eingereicht hatte, zog seine Bewerbung inzwischen wieder zurück.

Unmittelbar nach Ende der Bewerbungsfrist tagte am Dienstagabend der Gemeindewahlausschuss. Nach Sichtung der eingereichten Unterlagen wurden alle vier Genannten als Kandidaten zur Wahl zugelassen. Sie werden entsprechend des Zeitpunkts der Einreichung ihrer Unterlagen auf dem Wahlzettel aufgeführt.

Die Bürgermeisterwahl findet am Sonntag, 23. April, statt. Erhält kein Kandidat die absolute Mehrheit, wird es eine neue Bewerbungsfrist bis Mittwoch, 26. April und eine weitere Wahl am Sonntag, 7. Mai, geben. Der Amtswechsel erfolgt am 1. Juli.

Die gemeinsame Wahlveranstaltung mit allen Kandidaten soll voraussichtlich am Donnerstag, 13. April, in Werbach stattfinden. Zum Redaktionsschluss hatte der Gemeinderat diesem Termin noch nicht zugestimmt.