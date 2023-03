Berger übernimmt Vorsitz

Walldürn. Die Bürgermeisterwahl in Walldürn steht am 9. Juli an. Dafür wurde in der Gemeinderatsitzung nun der Wahlausschuss beschlossen. Der Ausschuss übernimmt die Leitung der Bürgermeisterwahl sowie die Feststellung der Wahlergebnisse. Nachdem der Gemeinderat dem Vorschlag der Verwaltung einstimmig billigte, setzt sich dieser wie folgt zusammen:

Vorsitzender: Erster Bürgermeisterstellvertreter Fabian Berger, Stellvertreter Hauptamtsleiter Helmut Hotzy.

Beisitzer: Michael Teichmann, Stellvertreter Sascha Dörr.

Beisitzerin und gleichzeitig Schriftführerin: Ursula Baumann-Schell, Stellvertreterin Susanne Gehrig.

Die Stelle des Bürgermeisteramtes wird am 21. April ausgeschrieben. Bewerbungen können bis zum 12. Juni eingereicht werden. Eventuelle Neuwahlen finden am 23. Juli statt. sc