Neubrunn plant kommunale Verkehrsüberwachung

Neubrunn. In der jüngsten Gemeinderatssitzung in Neubrunn wurden folgende Tagesordnungspunkte behandelt:

Der Gemeinde liegt ein Tekturplan zum Neubau eines Wohnhauses mit Doppelgarage auf Fl.-Nr. 320/12 Gemarkung Böttigheim vor. Da der Bauherr während der Baumaßnahme anders gebaut hat, als genehmigt, und nun eine Tektur nachreicht, verweigert der Gemeinderat trotzdem sein Einvernehmen.

Windpark Altertheim

Die Gemeinde Altertheim im Landkreis Würzburg hat einen Entwurf zur 1. Änderung des Bebauungsplanes „Windpark Tannet“ beschlossen.

Außerdem legte die Gemeinde Altertheim den Entwurf zur 9. Änderung des Flächennutzungsplans vor. Die Gemeinde Neubrunn hat nun die Möglichkeit zu beiden Vorhaben eine Stellungnahme abzugeben. Der Marktgemeinderat hat beschlossen, in beiden Fällen, keine Anregungen und Änderungsvorschläge vorzutragen.

Die Stadt Tauberbischofsheim strebt eine städtebauliche Erneuerungsmaßnahme „Untere Altstadt III“ an. Dabei soll es um Verbesserungen im historischen Stadtkern, unter anderem durch Modernisierung und Instandsetzung von privaten und öffentlichen Gebäuden, die Neuordnung von unübersichtlichen Grundstücken, die Stabilisierung innerörtlicher Wohnnutzung und gewerblicher Nutzung gehen. Als Träger öffentlicher Belange wird der Markt Neubrunn gehört. Der Gemeinderat beschloss keine Anregungen und Änderungsvorschläge abzugeben.

Aufgrund der stetig zunehmenden Verkehrsbelastung sowie der damit einhergehenden und von Bürgerinnen und Bürgern gemeldeten zahlreichen Verkehrsvergehen, beabsichtigt der Markt Neubrunn die Wiedereinführung einer kommunalen Verkehrsüberwachung. Im Herbst 2021 erfolgte durch das Landratsamt eine Abfrage zur kommunalen Verkehrsüberwachung, welche den großen Bedarf der Landkreisgemeinden zu Tage förderte.

Deshalb wird der Zweckverband „Interkommunale Zusammenarbeit Mainfranken“ zur Durchführung der Aufgabe kommunale Verkehrsüberwachung gegründet. Die Gemeinde Neubrunn beschloss dem Zweckverband im Rahmen einer Mitgliedschaft beizutreten und ihm die Aufgabe der kommunalen Verkehrsüberwachung für das Gemeindegebiet Neubrunn mit Böttigheim zu übertragen.

Vereinsring Böttigheim

Der Vereinsring Böttigheim stellte an die Gemeinde den Antrag auf Bezuschussung einer Gastro-Spülmaschine für die Frankenlandhalle in Böttigheim. Das Gemeindegremium stimmte einem Zuschuss in Höhe von 650 Euro zu.

Der Bürgermeister gab bekannt, dass sich der Ausschuss für Markt-, Kultur- und Öffentlichkeitsarbeit getroffen hat, um über die gemeindlichen Märkte (Frühlings-, Jakobi-, Michaelis-, Adventsmarkt und den Weihnachtszauber) zu sprechen. Geplant ist auch ein „Tag der Vereine“, bei dem sich alle Vereine den Bürgern und Bürgerinnen vorstellen kann, was sie so machen und Aktionen anbieten können. Alle Vereine wurden bereits angeschrieben und zum ersten Gespräch am 7. März in den Pfarrsaal in Neubrunn geladen.

Der Schützenverein wird in diesem Jahr das Bayerische Böllerschützentreffen und das Gauschützenfest austragen. Hierbei gibt es auch ein Preisschießen. Der Verein fragt an, ob die Gemeinde eine Ehrenscheibe stiftet. Der Gemeinderat gab seine Zustimmung. ank