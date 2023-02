Austausch der Beckenpumpen kann beginnen

Neubrunn. In der jüngsten Gemeinderatssitzung in Neubrunn wurden folgende Tagesordnungspunkte behandelt:

Der Gemeinde liegt ein Bauantrag zur Umnutzung eines Wohn- und Geschäftshauses zum Mehrfamilienhaus mit überdachter Terrasse auf Gemarkung Neubrunn vor. Hierzu wird auch eine Befreiung der Barrierefreiheit beantragt, da bei der Bausubstanz des Gebäudes aus dem Jahr 1967, dies im Rahmen der Sanierung nicht möglich ist.

Der Gemeinderat erteilt dem Bauvorhaben sein gemeindliches Einvernehmen und stimmt dem Antrag auf Ausnahme zu.

Im Zuge der Erschließung des Grundstücks mit der Flurstücknummer 19388 in Neubrunn, auf dem ein Hühnerstall und ein Wohngebäude mit Garage als Betriebsleitergebäude errichtet werden sollen, ist ein Straßenname und eine Hausnummer notwendig. Der Gemeinderat beschloss der Straße den Namen „Mausberg“ zu geben.

Der Verein der Garten- und Blumenfreunde Neubrunn stellt der Gemeinde eine Spende von 15 000 Euro in Aussicht, wenn diese für Spiel- und Bewegungsgeräte für den Spielplatz an der Turnhalle verwendet wird. Der Marktgemeinderat beschloss die zweckgebundene Spende anzunehmen und Erweiterung des Spielplatzes an der Turnhalle umzusetzen.

Der Bürgermeister gab bekannt, dass das Büro GS Wasser und Umwelt GmbH mittlerweile auch die Kläranlage Böttigheim begutachtet hat. Als Ergebnis wurde festgestellt, dass ein Anschluss nach Neubrunn nicht sinnvoll realisierbar erscheint. Nun wird geprüft, ob ein Anschluss in Richtung Baden-Württemberg möglich wäre.

Für den Austausch der Beckenpumpen im Freibad Neubrunn sind die Förderbescheide der Regierung (maximal 10 699 Euro) und der Zukunft-Umwelt-Gesellschaft (ZUG) gGmbH (maximal 80 585 Euro) eingegangen. Die für die Beantragung der Förderung notwendigen Preisangebote stammen aus 2021 und wurden aktualisiert. Die Preisspanne liegt zwischen rund 42 800 und 80 600 Euro. Den Auftrag erhält die Firma Wassertechnik aus Wertheim.

Ein Planungsgespräch für Heizung-Lüftung-Sanitär für das Feuerwehrhaus in Neubrunn hat stattgefunden. Die sinnvollste Lösung sei demnach eine Kombination aus Wärmepumpe und Gasbrennwertgerät. Der Gemeinderat beschloss, dass auch noch eine Variante mit Nahwärme für Schwimmbad und Bauhof mit betrachtet werden soll.

Im Landratsamt hat ein weiteres Abstimmungsgespräch zur interkommunalen Zusammenarbeit bei der Verkehrsüberwachung im Landkreis Würzburg stattgefunden. Hier wurden das weitere Vorgehen der Gemeinden und die verschiedenen Fristen festgelegt, damit der Zweckverband zum Jahresbeginn 2024 mit der Verkehrsüberwachung, auch des ruhenden Verkehrs, beginnen kann.

Für die Waldneuordnung in Neubrunn ist dieses Jahr die Startphase vorgesehen.

Die vier Bildstöcke wurden 2022 gereinigt und gefestigt. In diesem Jahr erfolgen die Sanierungsarbeiten. ank