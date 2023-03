Michael Riedl ist neuer gleichberechtigter Vorsitzender

Werbach. Im Mittelpunkt der 68. Jahreshauptversammlung des TSV Werbach im Sportheim standen Neuwahlen des Vorstands.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Nach der Begrüßung durch Versammlungsleiter und gleichberechtigten Vorsitzenden Sebastian Endres und dem Totengedenken wurde vom Protokollführer Peter Haas das Protokoll der 67. Jahreshauptversammlung verlesen. Der gleichberechtigte Vorsitzende Dominik Sieron teilte mit, dass einige Anschaffungen und Renovierungs- beziehungsweise Reparaturarbeiten im Sportheim vorgenommen wurden. So wurden einige Barhocker, sowie ein Pelletofen angeschafft. Aufgrund der Energiekrise war der Verein gezwungen, die Energiekosten zu senken und konnte durch beschlossene Maßnahmen etwa 40 Prozent des Gasverbrauchs einsparen. Der in die Jahre gekommene Aufsitzrasenmäher wurde durch drei Mähroboter ersetzt. Ebenso teilte er der Versammlung mit, dass der Vertrag mit der Distelhäuser Brauerei um weitere acht Jahre verlängert wurde.

Sieron verwies nochmals auf die Problematik bezüglich der Laufbahn vor dem Sportheim. Diese ist zu kurz und bei mäßigem Regen läuft das Wasser nicht mehr ab. Bis jetzt wurde jedoch noch kein weiterer Sachstand seitens der Gemeinde mitgeteilt. Ferner informierte er der Mitgliederversammlung über weitere Projekte. So soll neues Mobiliar für den Gastraum und den Balkon angeschafft werden. Die traditionellen Veranstaltungen, wie Hähnchenabende, Oktoberfest und Preisschafkopf und Super Bowl Abend werden weiterhin durchgeführt.

Mehr zum Thema Tennisabteilung des TSV Rosenberg Stolz auf die erfolgreiche Jugendarbeit Mehr erfahren Hauptversammlung Stellenwert des TC betont Mehr erfahren

Besonders hob Sieron in seinen Ausführungen die von der Gemeinde ins Leben gerufene Vereinsförderung hervor. Vor allem im Jugendbereich werden diese Mittel dringend benötigt. Er wies aber auch darauf hin, dass im Zuge immer mehr steigender Energiekosten die Gemeinde die Vereine nicht im Stich lassen dürfe und hier auch Unterstützung nötig sei. Zum Abschluss bedankteer sich noch bei dem gesamten Vorstandsteam, den Übungsleitern und Trainern für ihr Engagement.

Im Anschluss folgten die weiteren Berichte der Abteilungen „Fußball“ und „Tennis“. Stellvertretend für die Abteilung „Fußball“ berichtete Andreas Michel. Er teilte der Versammlung mit, dass die erste Seniorenmannschaft die Saison mit dem zweiten Tabellenplatz der Kreisliga A beendete und somit den Aufstieg in die Kreisliga feiern durfte. Auch die zweite Mannschaft belegte am Saisonende den sechsten Platz. Ein weiteres Highlight war das Erreichen des Pokalfinales in Lauda.

Ferne informierte er, dass die Zusammenarbeit in der SG Welzbachtal mit dem TSV Wenkheim reibungslos verläuft. Anschließend ging er auf die Jugendarbeit ein und berichtete, dass derzeit 100 Kinder und Jugendliche in allen Altersstufen beim TSV Werbach betreut und trainiert werden. Der TSV Werbach bietet auch in diesem Schuljahr im Bildungscampus jeweils donnerstags ganzjährig eine Kooperation Schule –Verein an.

Abteilungsleiter Tennis, Thilo Behringer Stephan informierte, dass im Vorstand ein großer Umbruch stattgefunden und die Tennisabteilung sich neu aufgestellt habe. Nach pandemiebedingten Einschränkungen fanden im vergangenen Vereinsjahr wieder zahlreiche Veranstaltungen statt. So hat man wieder ein Gauditurnier für Nichtmitglieder veranstaltet und erstmals einen Schnuppertennistag für Familien angeboten. Seitens des Hauptvereins wurde am Flutlichtmast eine LED Beleuchtung montiert, die auf die beiden Tennisplätze gerichtet ist. Somit ist es nun möglich, auch bei einbrechender Dämmerung das Training weiter fortzusetzen. Zum Abschluss seiner Ausführung hob Thilo Behringer-Stephan nochmals die Beteiligung der Tennisabteilung an der Kooperation Schule-Verein zusammen mit der Fußballabteilung hervor und beendete seinen Bericht mit dem Dank für die geleistete Arbeit und

Es folgten nun die weiteren Berichte der einzelnen Gruppen. Kassierer Christian Vogel gab einen detaillierten Einblick in die wirtschaftliche Situation des Vereines. Kassenprüfer Manuel Schlachter, bestätigte Christian Vogel eine einwandfreie Kassenführung. Der Vorstand wurde bei einer Enthaltung entlastet.

Der gleichberechtigte Vorsitzende Sebastian Külsheimer führte die Ehrungen für 10, 25, 40 und 50 Jahre Vereinsmitgliedschaft durch.

Bei den Neuwahlen fungierte Ortsvorsteherin Birgit Hörner als Wahlleiterin. Per Akklamation (Handzeichen)wurden gewählt: Geschäftsführender Vorstand: drei gleichberechtigte Vorsitzende: Dominik Sieron, Peter Haas, Michael Riedl; 1. Kassenwart: Christian Vogel, 2. Kassenwart: Tanja Koch, 1. Schriftführer: Andreas Spinner, 2. Schriftführer: Louis Behringer. Erweiterter Vorstand: Kassenprüfer: Caroline Hesse, Manuel Schlachter; Beisitzer: Marcel Hesse, Timo Sendelbach. Ehrenrat: Siegfried Sommer, Erich Haas.

Sieronwies auf die notwendige Unterstützung seitens der Mitglieder, damit anstehende Projekte gemeistert werden können.