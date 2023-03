Stolz auf die erfolgreiche Jugendarbeit

Rosenberg. Trotz der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie zog die Tennisabteilung des TSV Rosenberg bei ihrer Jahreshauptversammlung im TSV Sportheim eine äußerst positive Jahresbilanz für das abgelaufene Sportjahr 2022. Neben den einzelnen sportlichen Berichten, wurden die Clubmeister der Jugendlichen und Erwachsenen geehrt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Abteilungsleiter Heinz Nies sagte, das letzte Jahr verlief für die Tennisabteilung sehr positiv, was ohne den engagierten Einsatz der ehrenamtlichen Helfer und Mitglieder nicht möglich gewesen wäre. Den Bericht des Sportwartes erstattete Lukas Haas, der in seinem Bericht nochmals auf die Aktivitäten der Abteilung einging und auch die tolle Jugendarbeit lobte, denn ohne eine aktive Nachwuchsförderung wird kein Verein auf Dauer überleben können.

Nach den umfangreichen Berichten der einzelnen Mannschaften, vorgetragen von Markus Gakstatter und Jürgen Karle für die beiden Herrenmannschaften, Annika Haas für die Damen und Nils Baumann für die „U18“ Buben und Felina Baumann für die „U18“ Mädchen“ folgte, der Bericht von Carina Neubert über die Jugendarbeit im Verein. Wie sie berichtete, nehmen derzeit 45 Kinder und Jugendliche am Training teil. In der abgelaufenen Runde wurde sowohl eine „U18“ Junioren und eine „U18“ Juniorinnenmannschaft für den Spielbetrieb gemeldet, worauf man stolz sein kann, denn das sei in vielen Vereinen nicht mehr der Fall. Kassenwartin Simone Schneeweis erstattete den Kassenbericht. Vonseiten der beiden Kassenprüfer Christina Striehl und Jürgen Mai wurden keine Beanstandungen ausgesprochen. Die Entlastung nahm Bürgermeister Ralph Matousek vor, die einstimmig erfolgte. In seinem Grußwort lobte er die sehr gute Jugendarbeit des Vereins. Ortsvorsteher Sven Baumann betonte, dass sich die Abteilung in den letzten Jahren sehr gut weiterentwickelte, wobei auch die Jugendarbeit nicht zu kurz kommt.

Mehr zum Thema SV Uiffingen zog bei Mitgliederversammlung Bilanz Fußballer finden neue Zukunft beim 1. FC Umpfertal Mehr erfahren Musikverein Höpfingen Weihnachtskonzert war der Höhepunkt Mehr erfahren

TSV-Vorstand Christof Geiger überbrachte die Grüße des „Gesamt-TSV“ und freute sich über den weiteren Zulauf von aktiven Mitgliedern, welche die Abteilung zusätzlich beleben. Lobend sprach sich Geiger über die gute Jugendarbeit aus, die von einem engagierten Trainerteam betreut werden.

Carina Neubert und Annika Haas nahmen die Ehrung der Jugendclubmeister vor und überreichten einen Pokal. Bei den Juniorinnen „U 14“ belegte Niklas Müller den ersten Platz gefolgt von Nick Scheitler und Max Letzgus. Bei den „U 18-1“ wurde Nils Baumann Clubmeister vor Mohammed Alomar und Till Walch und bei den Buben „U 18-2“ siegte Lucca Preiß, vor Tobias Mai und Mattis Baumann.

In der Klasse „U 14“ weiblich belegte Elisa Graser den ersten Platz, zweite wurde Anna Schiff vor Isabella Alberg, die dritte wurde. Bei den Mädchen „U 18“ siegte Felina Baumann, vor Vanessa Mai und Lana Walch. Die Ehrung der Clubmeister nahmen Markus Gakstatter und Mathis Betzel vor. Bei den „Herren A“ siegte Lukas Haas vor Markus Gakstatter und Jürgen Karle. Bei den „Herren B“ holte sich Christian Günther den Clubmeistertitel, zweiter wurde Gerd Walch und auf den dritten Platz kam Pascal Kern.

Im Damendoppel holte sich das Paar Simone Schneeweis/Pia Weber den Meistertitel gefolgt von Anika Haas/Lisa Beckmann sowie Christina Striehl/Friederike Veth. Im Herrendoppel siegten Lukas Haas/Heinz Nies vor Markus Gakstatter/Josef Schmitt sowie Christian Günther/Gerd Walch, die den dritten Platz belegten. F