Stellenwert des TC betont

Großeicholzheim. Ein Großteil der Großeicholzheimer Tennisfamilie hatte sich zur Jahreshauptversammlung im vereinseigenen Tennisheim des TC Großeicholzheim eingefunden. Vorsitzender Rudolf Reuther sagte in seinem Bericht, dass der Verein aktuell von 80 Mitgliedern, davon 32 Frauen, getragen wird. Neben den normal üblichen Instandhaltungskosten hatte man auch einen Laubbläser angeschafft.

Sportlich gesehen gab es zwei aktive Herrenmannschaften, die an der Medenrunde bei den Herren Ü 40 und Herren teilnahmen. Als eigene Veranstaltung hatte man den schon traditionellen Sparkassen Freizeit-Cup ins Programm genommen. Dabei waren sieben Mannschaften am Start gewesen, wobei man das Turnier erstmals in Tennis und Beachtennis ausgetragen hatte. Die Gewinnermannschaft setzte sich zusammen aus Jan Ballarin und Matthias Mayer.

Anfängergruppe gestartet

Jugendwartin Christine Reuther berichtete vom alljährlichen Eltern-Kind-Turnier sowie von der Tennis AG der örtlichen Grundschule. Des Weiteren sei eine Freitagsgruppe für Anfänger gestartet und sie gab abschließend einen Ausblick auf die geplanten Aktivitäten dieses Jahr bevor die Mannschaftsführer André Heer und Leon Wolf über das Abschneiden der beiden Herrenmannschaften berichteten.

Kassenwart Martin Kloss berichtete über eine positive Kassenlage, und die Kassenprüfer Edwin Fehr und Roland Salopek hatten keinerlei Beanstandungen zu vermelden, worauf auf Antrag von Ortsvorsteher Rapp die Entlastung von Kasse und Vorstand einstimmig ausfiel. Als neuer Kassenprüfer in Nachfolge des verstorbenen Ehrenmitglieds Fritz Schadler wurde Roland Salopek gewählt.

Die Grußwortredner lobten unisono den hohen Stellenwert des TC Großeicholzheim im sportlichen, kulturellen und sozialen Bereich zu Gunsten der örtlichen Gemeinschaft. L.M.