Marcel Rauch ist neuer Kommandant

Wenkheim. Bei der Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Abteilung Wenkheim ging nach 22 Jahren eine Epoche zu Ende. Abteilungskommandant Uwe Schörk legte das Amt des Kommandanten in jüngere Hände, Marcel Rauch, sein bisheriger Stellvertreter wurde zu seinem Nachfolger gewählt. Neuer Stellvertreter wurde Sebastian Schmidt. Weitere Ämter wurden durch die Neuwahlen neu besetzt.

Nach der Begrüßung durch den Abteilungskommandanten Uwe Schörk fand die Totenehrung für den Feuerwehrkameraden Wolfgang Göhricke statt.

Viele Einsätze im Jahr 2022

Die Berichte über die Aktivitäten im Coronazeitalter fielen recht kurz aus, weil vieles nicht wie geplant stattfinden konnte. Mehrere Übungen wurden durchgeführt. 2020 wurde die Wenkheimer Wehr zu neun Einsätzen gerufen, 2021 zu zehn. Im extrem trockenen Jahr 2022 stieg die Zahl auf 16, da im Sommer zahlreiche Flächenbrände bekämpft werden mussten. Dabei wurde auch länderübergreifend mit der bayerischen Wehr in Böttigheim erfolgreich zusammengearbeitet.

Große Freude herrschte darüber, dass vier junge Männer kürzlich der Wenkheimer Wehr beigetreten sind. Abteilungskommandant Uwe Schörk dankte allen, die in den letzten 22 Jahren treu und vertrauensvoll mit ihm zusammengearbeitet haben. Ohne das gemeinsame Anpacken hätte vieles nicht erreicht werden können. Jetzt sei es Zeit, das Amt an jüngere abzugeben.

Kassenwart Dietmar Dürr berichtete über die wenigen finanziellen Vorgänge in den Coronajahren. Kassenprüfer Volke Schulz bestätigte eine einwandfreie Kassenführung. Die von ihm beantragte Entlastung wurde einstimmig angenommen.

Grußworte

Bürgermeister Ottmar Dürr zollte in seinen Grußworten dem scheidenden Abteilungskommandanten Uwe Schörk für die in den letzten 22 Jahren geleistete Arbeit seine Anerkennung. Für die Wenkheimer Wehr hatte er gute Nachrichten, das 2022 in Aussicht gestellte Fahrzeug soll 2023 endgültig angeschafft werden. Er kündigte weitere Überlegungen für die Strukturierung der Feuerwehr im Welzbachtal an, da in den kleinen Nachbarorten Brunntal und Werbachhausen künftig nicht mehr genügend Feuerwehrleute zur Verfügung stünden. Ortsvorsteher Emil Baunach wünschte weiterhin eine gute Zusammenarbeit. Hauptkommandant Axel Brümmer (Werbach) dankte Uwe Schörk ebenfalls für die gute Zusammenarbeit innerhalb der Werbacher Gesamtwehr .

Neuwahlen

Die von Bürgermeister Ottmar Dürr durchgeführten Wahlen brachten folgendes Ergebnis: Neuer Abteilungskommandant wurde Marcel Rauch (bisher Uwe Schörk), stellvertretender Kommandant wurde Sebastian Schmidt (bisher Marcel Rauch), Kassenverwalter Uwe Schörk (bisher Dietmar Dürr). Weiterhin wurden gewählt: Schriftführer Marwin Hauke (bisher Peter Laudner), Gerätewart Philipp Behringer, Beisitzer Justin Splettstößer, Peter Laudner, Thomas Schörk, Alexander Schulz und Andre Schulz.

Der neugewählte Abteilungskommandant Marcel Rauch dankte für das ihm entgegengebrachte Vertrauen und gab einen Ausblick auf das kommende Jahr. Das Angebot der Feuerwehrschule Würzburg, wirklichkeitsgetreu zu üben, soll angenommen werden. rei