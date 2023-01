Bettinger Wehr war bei 57 Einsätzen gefordert

Bettingen. Zur Jahreshauptversammlung traf sich die Freiwillige Feuerwehr Bettingen am Donnerstag im Bürgersaal. Auch die Förderer der Abteilung zogen anschließend die Bilanz der vergangenen Monate.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Wie Schriftführer Christopher Stockmann berichtete, hat die Bettinger Wehr 130 Mitglieder (50 Aktive, 15 Ehrenmitglieder – darunter 4 aktive Alterskameraden, 14 Mitglieder der Jugendfeuerwehr und 51 Passive). Die Zahl von 50 Aktiven bezeichnete er als einen beachtlich hohen Wert. Besonders erfreulich sei, dass man aus den Reihen der Jugendfeuerwehr wieder Mitglieder für den aktiven Dienst begeistern konnte. Man freue sich über jeden Neuzugang. Ansprechpartner für Interessierte seien Niklas Weimer oder die Vorstandsmitglieder.

Die Wehr rückte 2022 zu 57 Einsätzen aus, berichtete Abteilungskommandant Simon Buhl: 27 Brände (darunter ein Gebäudebrand, Fahrzeugbrände, unklare Rauchentwicklungen und Alarmierungen durch Brandmeldeanlagen), 25 Einsätze in der Kategorie Technische Hilfeleistung (Verkehrsunfälle, auslaufende Betriebsstoffe etc.) und fünf sonstige Einsätze. Insgesamt gab es 18 Übungen und Begehungen in den Bereichen Brandbekämpfung, technische Hilfeleistung, Atemschutz, Gefahrgut und Theorielehrgänge. Buhl dankte für die Einsatzbereitschaft aller sowie die Unterstützung durch seinen Stellvertreter Daniel Tessmer, den Vorstand und den Ausschuss. Da viele Einsätze am Tag stattfinden, freue man sich über jede Unterstützung.

Der stellvertretende Abteilungskommandant Daniel Tessmer richtete sein Hauptaugenmerk auf die Aus- und Fortbildung und berichtete von den Lehrgängen, die im vergangenen Jahr besucht und erfolgreich abgeschlossen wurden. Er würdigte folgende Lehrgangsteilnehmer für ihre Bereitschaft zur Aus- und Weiterbildung:

Wertheimer Atemschutz- und Brandbekämpfungsseminar: Marcel Klüpfel und Tobias Klüpfel. – Realbrandausbildung Aufbaulehrgang: Simon Buhl und Daniel Tessmer. – Chemikalienschutzanzug-Träger (Gefahrgutbekämpfung Theorie und Praxis): Moritz Breuninger, Felix Breuninger, Yannic Diehm, Sebastian Friedrich, Marcel Klüpfel, Jakob Pink, Lukas Weber, Simon Weimer, Noah Arnold, Benjamin Henne, Robin Kaufmann, Tobias Klüpfel, Maximilian Strauß, Florian Walentschka, Niklas Weimer und Daniel Tessmer. – Maschinist: Erik Klinke, Marcel Klüpfel, Tobias Klüpfel und Lukas Weber. – Truppmann (Teil 1): Benjamin Finger. – Motorsägenkurs: Erik Klinke und Lennert Diehm. – Feuerwehr-Führerschein: Tobias Beck, Kevin Diehm und Lukas Weber.

Jugendwart Niklas Weimer berichtete über die Aktivitäten der Jugendfeuerwehr und bedankte sich für den Einsatz der Jugendlichen sowie seiner Stellvertreter Simon Weimer und Yannic Diehm. Der Vorsitzende der Alterskameraden, Stefan Weiss, richtete seinen besonderen Dank an die Ehrenmitglieder für Ihre tatkräftige Unterstützung sowie deren Einsatzbereitschaft.

Kassier Nicolas Reif informierte über die Finanzen. Die Prüfer Eberhard Diehm und Uwe Kempf bestätigten eine einwandfreie Kassenführung.

Auch Beförderungen standen auf der Tagesordnung. Aufgenommen in die Wehr wurde Benjamin Finger. Es erfolgten Ernennungen: zum Oberfeuerwehrmann: Marcel Henne; zum Hauptfeuerwehrmann: Christopher Stockmann; zum Oberlöschmeister: Moritz Breuninger, Niklas Weimer und Daniel Tessmer. Alle erhielten ein Präsent wie auch der bisherige Kreisausbilder (1985 bis 2022) Peter Walentschka. Als Nachfolger für den aus dem Ausschuss ausscheidenden Rolf Spielmann wurde einstimmig Simon Weimer gewählt.

Am Ende der Veranstaltung sprachen Ortsvorsteher Ralf Tschöp, Stadtbrandmeister Torsten Schmidt sowie DRK-Vertreter Marco Genise Grußworte.

Im Anschluss fand die Jahreshauptversammlung des Fördervereins der Freiwilligen Feuerwehr Bettingen statt. Vorsitzender Rudolf Diehm berichtete, dass sich dieser sehr gut entwickele und aktuell 66 Mitglieder zähle. Der vor zehn Jahren gegründete Verein werde die Wehr weiterhin durch zweckgebundene Spenden unterstützten, versicherte er.

Diehm würdigte seinen Stellvertreter Moritz Breuninger, Schriftführer Christopher Stockmann und Kassier Julian Götz für die gute Zusammenarbeit.

Abschließend sprach Ortsvorsteher Ralf Tschöp Grußworte. ffw