Kommunion in Werbach

Werbach. Fünf Mädchen und fünf Jungen aus Werbach (zwei davon aus Niklashausen und ein Kind aus Impfingen) feierten ihre Erstkommunion in der St. Martin Kirche in Werbach. Mit musikalischer Begleitung durch die örtliche Musikkapelle zogen die Kinder in die Kirche ein. Der feierliche Gottesdienst wurde von Pfarrer Konrad und Diakon Holzhauer zelebriert. Musikalisch wurde der Gottesdienst durch den Kirchenchor, der Musikkapelle und der Organistin begleitet. Die letzten Vorbereitungseinheiten übernahmen die Tischmütter Susanne Köstner, Ana Kohl und Tischvater Philipp Kuhn. Bild: Seelsorgereinheit

