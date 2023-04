Erstkommunion in Großrinderfeld

Großrinderfeld. Elf Kommunionfamilien feierten in Großrinderfeld in der Pfarrkirche St. Michael das Fest der Heiligen Erstkommunion. Aufgrund der unsicheren Wetterlage musste der Empfang durch die Musiker der Musikkapelle im Pfarrhof entfallen und wurde kurzerhand in die Kirche verlegt. Den festgottesdienst zelebrierte Pfarrer Damian Samulski Der festliche Gottesdienst wurde musikalisch von Ernst Richter an der Orgel und dem Kirchenchor unter der Leitung von Almut Meyer gestaltet. Bild: Anita Geiger-Ermer

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1