72 Kinder erhielten ihr Sportabzeichen

Werbach. 72 Schülerinnen und Schülern der Welzbach Grundschule wude das Sportabzeichen verliehen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Im Juli des vergangenen Jahres konnte nach zweijähriger Corona-Zwangspause endlich wieder ein Sporttag an der Welzbach Grundschule stattfinden. Dabei erhielten die Schüler und Schülerinnen die Möglichkeit, das deutsche Sportabzeichen abzulegen.

Dazu waren Übungen in Ausdauer, Kraft, Schnelligkeit und Koordination zu absolvieren. Alexander Kreis, Sportlehrer an der Schule, übernahm die Auswertung der Ergebnisse.

Mehr zum Thema Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Fußball Pokal-Niederlage wird erst kurz vor Schluss besiegelt Mehr erfahren Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Stadt Bad Mergentheim Neue Bad Mergentheimer Grundschule wächst in die Höhe Mehr erfahren FC Külsheim „Es ist gut bewegen, was wir bewegen“ Mehr erfahren

Voller Stolz wurden nun den Schülern und Schülerinnen in der Sporthalle von Ellen Boccagno und Julien Bethäußer vom Sportkreis Tauberbischofsheim ihre Abzeichen überreicht. Zu Beginn der Veranstaltung zeigten die Mädchen und Jungen der dritten Klasse mit ihrer Sportlehrerin Anna- Lena Hackenberg einen modernen Tanz.

Rektorin Ulrike Münkel erinnerte die Kinder an den Sporttag, an dem die Kinder trotz tropischen Temperaturen Höchstleistungen erbrachten. Sie lobte die Anstrengungsbereitschaft der Kinder und betonte, dass Sport im Schulprofil der Schule einen großen Stellenwert einnimmt und die Schule zu Recht über das Zertifikat ,, Schule mit sport- und bewegungserzieherischem Schwerpunkt“ verfügt. Auch Ellen Boccagno vom Sportkreis Tauberbischofsheim lobte alle für die tollen sportlichen Leistungen. Sie betonte, dass neben der sportlichen Fitness vor allem das soziale Miteinander und die Freude an Bewegung im Vordergrund stünden. Sie motivierte die Kinder gleichzeitig, auch wieder sportlich aktiv zu werden. Ohne Zweifel werden alle Kinder und so mancher Lehrer der Welzbach Grundschule auch in diesem Schuljahr in der Schule und in Vereinen weiter fleißig trainieren, damit es im Rahmen dieser Aktion auch 2023 wieder heißen kann „Wir sind richtig fit“. wgs