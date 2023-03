„Es ist gut bewegen, was wir bewegen“

Külsheim. Die Jugendversammlung des FC Külsheim fand im Külsheimer statt. Junge Sportler aus allen Bereichen des Vereins waren gekommen, umfangreiche Berichte gaben Einblick in die Abteilungen und Teilbereiche.

Jugendleiterin Ina Imhof begann den Reigen der Berichte mit jenem aus ihrem Verantwortungsbereich. 2022 habe für die Abteilung, so Imhof, Mitte Januar mit dem Einsammeln von Weihnachtsbäumen begonnen. Anfang 10. Februar seien Vertreter des Vereins zum Sportkreis-Jugendtag der Sportjugenden Tauberbischofsheim und Bad Mergentheim nach Beckstein gefahren. Im März habe die Jugendabteilung am Sportplatz eine Schrottsammlung durchgeführt und die Jugendkasse mit knapp 1700 Euro gefüllt.

Die Jugendleiterin ging auf die zurück liegende Jugendversammlung im Mai 2022 mit 28 Teilnehmern ein. Dabei sei die neu verfasste Jugendordnung vorgestellt und einstimmig angenommen worden. Anschließend seien für ein Jahr Oskar Bohnet, Paulina Kromer, Luca Meixner, Marian Schindler und Julian Trabold in unterschiedliche Verantwortungsbereiche gewählt worden, für zwei Jahre Ina Imhof, Detlev Meixner, Luis Fieger, Marcel Kaufmann, Noemi Clottey und Dominik Leis. Neu hinzugekommen seien Nils Thum und Noah Grimm.

Im Juni habe sich der Jugendvorstand zu einer Wanderung nach Uissig-heim auf den dortigen Turm getroffen. Beim 12-Stunden-Mountainbike-Rennen des Fördervereins des FC Külsheim habe sich die Jugendabteilung um die Strecken und die Durchführung der Kids-Races und des Trail-Runs gekümmert. Während der Sommerferien habe es auf der Sportanlage ein Fußballcamp mit dem 1. FC Köln gegeben mitsamt kurzfristiger Übernahme der Organisation der Verpflegung.

Paulina und Noemi hätten im August eine moderne Schnitzeljagd organisiert, bei der einzelne Gruppen in Külsheim unterwegs gewesen seien. Dazu sei wieder auf dem Sportplatz gezeltet worden, bei etwas geringerer Resonanz als üblich.

Während des Jahres, sagte die Jugendleiterin, habe die Abteilung immer wieder Aktionen für die Vereinsjugend gestartet, sie benannte „Rewe-Scheine für Vereine“, die Aktionen „Alkoholfrei Sport genießen“ und „Kinder stark machen“. Für den Sportjugendförderpreis seien von Uli Kromer Aktionen aufgeschrieben worden, dieses Mal habe der FC Külsheim 750 Euro bekommen.

Die Jugendleiterin ließ wissen, zu ihren Aufgaben gehörten immer wieder Besuche von Jugendleitertreffen und Versammlungen sowie Sitzungen mit Jugendtrainern. Auch in diesem Jahr seien Weihnachtsbäume gesammelt worden mit dem Ergebnis „570 Euro für die Jugendkasse“. Imhof sprach in ihrem Ausblick auf aktuelle Aktionen die Schrottsammlung nach Pfingsten, Kids-Race und Trailrun im Juli sowie einen Familientag auf dem Sportplatz an.

Der Bericht von Kassenwart Detlev Meixner lieferte genaue Angaben. Es war festzustellen, dass die Kasse der Jugendabteilung im Plus steht. Die Berichte der Jugendsprecher der einzelnen Abteilungen fielen informativ aus, benannten sportliche wie außersportliche Bereiche.

Sven Bohn, Vorstandsmitglied Verwaltung beim FC Külsheim, sagte nach Abschluss der Berichte, beim FC Külsheim gehe es vorwärts, „es ist gut, was wir bewegen“, Zahlen und Berichte aus der Jugendabteilung sprächen für sich. Er stellte den Antrag auf Entlastung des Jugendvorstands. Die Mitglieder entlasteten einstimmig. Die Versammlung bestätigte Paulina Kromer, Luca Meixner, Marian Schindler und Julian Trabold als Beisitzer und wählte Moritz Schneider neu. Die Versammlung debattierte beim Tagesordnungspunkt „Sonstiges“ vielschichtig, wie man im Bereich der Jugendabteilung des FC Külsheim weiter vorankommen könne. hpw