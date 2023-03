Vorstand hat sich verjüngt

Weikersheim. Nachhaltige Vereinsarbeit zahlt sich aus. Das dachte sich die Bürgerinitiative Kinderferienfahrten Weikersheim und hat sich neu aufgestellt.

Am Ende kam es durch die Neuwahlen im Vorstand der Bürgerinitiative Kinderferienfahrten Weikersheim zu einem Generationenwechsel, der ganz im Sinne des zurückgetretenen Vorstands war. Aber der Reihe nach.

In der Mitgliederversammlung der „Kifefa“ führte der Vorsitzende Rudi Dengler, unterstützt von Schriftführerin Regina Dauch und Kassier Dirk Sohrweide, durch den Rückblick auf das 2022 durchgeführte Ferienprogramm. Nach dem Kassenbericht und der Entlastung des Kassiers und des ganzen Vorstandes präsentierte Rudi Dengler Fotos der vergangenen Aktionen.

Nick Schuppert wurde gleich als neuer Bürgermeister in das quirlige Team des Ferienprogramms eingespannt und durfte selbst als Betreuer mit in den Schwabenpark fahren.

Weitere Aktionen, die teils auch in Kooperation mit örtlichen Vereinen oder Gruppen entstanden sind, boten 579 Kindern einen abwechslungsreichen Sommer.

Unter anderem gab es Meerjungfrauenschwimmen im Freibad Neubronn, Mädchenfußball, Vesperbrettle mit dem Brenneisen verzieren, Kochen, Bau eines Insektenhotels, Erste Hilfe, Tennisschnuppertraining, Kino in der Tauberphilharmonie, Badminton, eine Stadtrallye und Erkunden des Gänsturmes, Trickfilmwerkstatt in der Bücherei, Nachtwanderung zur Sternwarte und, und, und. Ganz nebenbei gelang es dem Team auch neue engagierte Mütter – Väter dürften aber auch mitmachen – zur Betreuung oder als Verantwortliche für einzelne Programmpunkte zu gewinnen, was sich jetzt auch bei den anstehenden Neuwahlen auszahlte.

Nach langen Jahren als Vorsitzender bereitete Rudi Dengler seinen Rückzug aus dem Vorstand vor, ebenso schied Uschi Maier als zweite Vorsitzende, Barbara Dengler und Monika Fischer als Beisitzerinnen und Dirk Sohrweide als Kassier (er hatte das Amt 22 Jahre inne) aus.

Im Beisein des Vereinsehrenvorsitzenden Dr. Scheithe-Erhardt leitete Bürgermeisterstellvertreter Norbert Beck die Neuwahlen, welche alle einstimmig erfolgten.

Vorsitzende wurde Nicole Floeder, als zweite Vorsitzende Katrin Jäger, als Beisitzer Wolfgang Heiligers, Hanna Schmidt und Tanja Fug, als Schriftführerin Regina Dauch und Matthias Lang als neuer Kassier gewählt. Mit guten Wünschen endete die Mitgliederversammlung und man ging sofort in die Planungsrunde fürs kommende Ferienprogramm. Auch hier gibt es neue Mitglieder und es wurden bereits zahlreiche Ideen zusammengestellt.

Die Bürgerinitiative Kinderferienfahrten Weikersheim wurde 1975 gegründet. Durch tolle Ferienerlebnisse zu günstigen Preisen sollen auch in Zukunft Kinder aus Weikersheim und den Ortsteilen schöne Sommerferien haben – auch wenn sie vielleicht nicht wegfahren. Möglich wird dies zum einen durch das ehrenamtliche Engagement der Vereinsmitglieder, durch die Mitgliedsbeiträge aber auch durch Spenden. Das Team der Kifefa ist auf Instagram zu finden auf kinderferienfahrten_wkh. Kontakt kann aber auch über Kinderferienfahrten-Weikersheim@web.de aufgenommen werden.