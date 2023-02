Turnabteilung wählt neuen Vorstand

Weikersheim. Die Turnabteilung des TSV Weikersheim hat in ihrer Hauptversammlung einen neuen Vorstand gewählt.

Nach einer Wanderung nach Queckbronn war man im Weingut Hofäcker zusammengekommen. Dr. Günter Steinmüller freute sich besonders über die Teilnahme von drei Ehrenmitgliedern des TSV, die nach wie vor aktiv in der Turnabteilung sind.

Steinmüller lobte Thomas Melzer, der wie die Jahre zuvor, das Berichtsheft der einzelnen Gruppen zusammengestellt hatte. „Voller denn je“, war sein Fazit bezüglich des Heftes, denn mittlerweile sei die Abteilung auf zwölf unterschiedlichste Gruppen angewachsen. Von Müttern, die sich mit ihren Babys sportlich betätigen, über eine Jugend-Basketballgruppe bis hin zum Darts reicht nun das Angebot.

Ohne Umschweife ging es weiter zum Kassenbericht, in dem die Kassiererin Sandra Bergold ausführlich über sämtliche Ausgaben und Einnahmen berichtete. Die Kassenprüfung von Klaus Spitzley und Madlen Hertlein bescheinigte ihr wieder eine sehr ordentliche Buchführung. Die Entlastung des Vorstands nahm Franz Mihsler vor.

Bei den Wahlen wurden Madlen Hertlein als Kassenprüferin, Heike Mühleck als Schriftführerin und Rosy Spitzley als stellvertretende Abteilungsleiterin einstimmig wieder gewählt. Neu besetzt werden musste das Amt des Abteilungsleiters, da Dr. Günter Steinmüller nach mittlerweile 27 Jahren aus eigenem Wunsch nicht mehr antrat.

Seine Nachfolgerin Monja Melzer wurde einstimmig gewählt. Sie sei „praktisch durch ihre Familie in der Turnhalle aufgewachsen“, sagte Rosy Spitzley, als sie Monja Melzer den Mitgliedern vorstellte. Diese sei schon mit zwölf Jahren als Übungshelferin eingestiegen und habe später die Leitung mehrerer Gruppen übernommen. In der Jugendversammlung war sie zuerst Jugendsprecherin, danach zwölf Jahre als Jugendleiterin tätig. Auch über Weikersheim hinaus sei sie als Jugend-Turnwartin im Turngau Hohenlohe bekannt, denn sie turnte auch aktiv in der KTV Hohenlohe. Dr. Steinmüller freute sich sehr, das Melzer seine Nachfolge antritt und überreichte ihr als Symbol einen Stempel und einen Blumenstrauß. 27 Jahre Abteilungsleitung in der Turnabteilung, „Aber Du gehst uns nicht verloren“, sagte Rosy Spitzley in ihrem Resümee über den scheidenden Abteilungsleiter, der erst kürzlich zum stellvertretenden Vorsitzenden des TSV Weikersheim ernanntworden ist.

Spitzley würdigte sein Wirken und Engagement mit einem Rückblick und griff einige Eckdaten seiner Amtszeit auf: Die Vereinsjubiläen 2003 und 2013 wurden unter seiner Führung gefeiert, das Gauturnfest/Gaujugendturnfest wurde 2004 in Weikersheim gestemmt und gemeistert. Der Turnhallenanbau, den sich heute keiner mehr wegdenken kann, wurde in seiner Ära feierlich eingeweiht. Die Liste wäre zu lang, alles aufzuführen, sagte Spitzley.

Vor der Abteilungsversammlung hatte die Jugendversammlung in der Turnhalle getagt. Auch hier wurde an der Führungsspitze ein Wechsel vollzogen. Die bisherige Jugendleiterin Monja Melzer gab ihr Amt an Annika Geuder ab, die es für zwei Jahre übernommen hat. Die Jugendsprecherinnen Leonie Neumann, Salina Klärle und Lina Pfahler wurden für ein Jahr wiedergewählt.

„2022 ist langsam gestartet, aber dann hat der Turnbetrieb wieder Fahrt aufgenommen“, so Monja Melzer in ihrem Rückblick. Highlights seien die Teilnahme am Landesturnfest in Lahr im Mai gewesen, sowie der interne Turntag im November mit 150 Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Im September standen Kärweumzug und -olympiade im Fokus. Das Jahr 2023 werfe seine Schatten voraus. Es stünden wieder einige Wettkämpfe an sowie im November die Sportschau. tsv