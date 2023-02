Erfolgreiche Uferreinigunsaktion an Flüssen

Weikersheim. Im Februar, um den Nestbau und die Brutvorbereitungen der Vögel in den Uferbereichen nicht zu beeinträchtigen, führen die Weikersheimer Sportfischer seit über 40 Jahren ihre Uferreinigungsaktion an ihren Vereinsgewässern durch. Seit Jahren werden sie hierbei tatkräftig von der DLRG-Ortsgruppe Weikersheim unterstützt.

Pandemiebedingt musste die Aktion leider in den letzten beiden Jahren ausfallen. Umso motivierter trafen sich deshalb vor kurzem rund 40 Freiwillige zum gemeinsamen Einsatz für den Natur- und Landschaftsschutz. Nach einer kurzen Begrüßung durch den Vereinsvorstand der Sportfischer Günter Stoll, wurden die Teams den verschiedenen Gewässerabschnitten an Tauber und Vorbach zugeteilt, um sicher zu stellen, dass weder Bereiche vergessen, noch doppelt begangen werden.

Bis zur Mittagszeit sammelte sich einiges an Müll und Unrat an, der mit Sammelfahrzeugen anschließend zum örtlichen Wertstoffhof gebracht und dort ordnungsgemäß entsorgt wurde. Unterstützt wurden die fleißigen Hände auch in diesem Jahr hierbei wieder vom Weikersheimer Bauhof, der auch die Müllgreifer und -säcke zur Verfügung stellte.

Erfreulicherweise lässt die Anzahl an wirklich großem und sperrigem Abfall in den letzten Jahren merklich nach. Die Menge an Wohlstandsmüll, der einfach achtlos in der Landschaft entsorgt wird, verharrt allerdings auf einem stabilen, hohen Niveau. Gerade in den Uferbereichen, die nah an Rad- und Spazierwegen verlaufen, zeigt sich dies besonders. Pfandflaschen tauchten nur vereinzelt auf. Wein-, Schnaps- und Sektflaschen wurden allerdings auch in diesem Jahr wieder zuhauf eingesammelt. Der Frühjahrsputz wird also leider auch in Zukunft wohl noch seine Berechtigung haben.

Nach getaner Arbeit trafen sich die Helfer zum gemeinsamen Mittagessen im DLRG-Vereinsheim, um den gelungenen Einsatz gesellig ausklingen zu lassen. TK