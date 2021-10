Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Heimatforschung - Der 94-jährige „Weinpapst“ Otto Mündlein kennt sich bestens aus Taubertäler „Weinpapst” weiß: Schon im 10. Jahrhundert wurde in Weikersheim Wein angebaut

Der 94-jährige Otto Mündlein will das Interesse an der Ortsgeschichte und die Anfänge des Weinbaus wach halten. Sein umfangreiches Privatarchiv soll einmal an die Stadt Weikersheim gehen.