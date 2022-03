Tastentaumel der besonderen Art in der Tauberphilharmonie

Weikersheim. Das erste Märzwochenende in der Tauberphilharmonie steht im Zeichen des Klaviers. Von Cembalo bis Konzertflügel, von Barock bis Jazz, von jungen Talenten bis zum größten Pianisten der Gegenwart: Vom 4. bis 6. März präsentiert die Tauberphilharmonie ein Klavierwochenende der Extraklasse in Weikersheim.

Den Auftakt macht am Freitag, 4. März, um 19.30 Uhr der junge Franzose Jean Rondeau, der aufgrund seines herausragenden Talents und Verständnis des Repertoires zu einem der weltweit führenden Cembalisten zählt. Er spielt die berühmten Goldberg-Variationen von Johann Sebastian Bach, die als Höhepunkt der Variationskunst des Barock gelten.

Mit Grigory Sokolov kommt der größte Pianist der Gegenwart nach Weikersheim. Das Konzert findet am Sonntag, 6. März, in der Tauberphilharmonie statt. © Mary Slepkova

Sein jüngst veröffentlichtes Album steht in den Top 10 der Klassik Charts, seine Tour führt Rondeau in die größten und wichtigsten Konzerthäuser Europas und nach Weikersheim. Am Samstag, 5. März, um 17 Uhr wird das Sparkassen-Foyer der Tauberphilharmonie zur Jazz-Lounge. Junge Talente aus der Hochschule für Musik Würzburg präsentieren in entspannter Atmosphäre eigene Werke und Standards. Das Duo Jona Heckmann & Jakob Koch sowie das Julia Langenbucher Quintett sind Preisträger des jährlich ausgetragenen Jazz-Wettbewerbs und stellen in ihren Arrangements ebenfalls das Klavier in den Mittelpunkt.

Zu einer pianistischen Sternstunde kommt es dann zum Abschluss des Wochenendes am Sonntag, 6. März, wenn mit Grigory Sokolov der größte Pianist der Gegenwart in Weikersheim konzertiert.

Sein Repertoire reicht von Musik des Mittelalters bis zum 20. Jahrhundert, seine visionäre Kreativität, seine faszinierende Spontanität und seine uneingeschränkte Hingabe an die Musik begeistern Publikum und Presse weltweit.

In der Tauberphilharmonie spielt er die Variationen op. 35 von Beethoven, die Intermezzi op. 117 von Brahms und Schumanns „Kreisleriana“. Aufgrund der neuen Corona-Verordnung konnten für dieses Konzert noch einige wenige Tickets in den Verkauf gegeben werden.