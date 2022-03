Stummfilmkommödie in Weikersheimer Stadtkirche zu sehen

Weikersheim. Mit der Vertonung des Stummfilms „Verflixte Gastfreundschaft“ von und mit Buster Keaton, öffnet die Stadtkirche am Samstag, 19. März, um 20 Uhr, wieder ihre Pforten für Konzerte und musikalische Veranstaltungen.

„Verflixte Gastfreundschaft“ im Originaltitel „Our Hospitality“, ist eine der großen Komödien der Stummfilmzeit aus dem Jahre 1923. Erzählt wird die Geschichte eines jungen Mannes im amerikanischen Westen, der ungewollt in eine seit Jahrzehnten andauernde Fehde zwischen zwei Familien hineinwächst und der den Hass und die Tradition ewiger Rache überwindet. Für Buster Keaton, der seinen Ruhm auch darauf aufbaute, die Stunts selbst auszuführen, wurde es in dieser Produktion zwei Mal höchst gefährlich. So riss beim Dreh im Truckee River ein Draht, an dem Keaton zur Sicherheit festgebunden war und eine Stromschnelle erfasste ihn. Da der Kameramann Anweisung hatte, weiterzudrehen, egal, was passiert, findet sich dieser Moment auch im fertigen Film. Man kann spektakuläres Kino, live vertont vom Leonberger Kirchenmusikdirektor Attila Kalman an der Laukhuff-Orgel, erleben.

Ein Buster Keaton-Stummfilm mit Orgelimprovisation läuft am 19. März in der Stadtkirche. © Veranstalter

