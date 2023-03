Sportfischer blickten zurück

Weikersheim. Zur Jahreshauptversammlung trafen sich die Mitglieder des Weikersheimer Sportfischereivereins im Ortsteil Laudenbach. Rund 30 Mitglieder waren gekommen. Nach einer Schweigeminute für einen in 2022 verstorbenen Vereinskameraden berichtete Vorsitzender Günter Stoll über die Geschehnisse im und um den Verein während des letzten Jahres.

Neben dem Anfischen zum Saisonauftakt im Mai waren es vor allem Arbeitseinsätze, die das Vereinsjahr prägten. So beispielsweise ein größerer Reparatureinsatz am Feststand im vergangenen Herbst, der dank zahlreicher Teilnahme zügig und erfolgreich durchgeführt werden konnte, sodass einem gelungenen Marktplatzfest – erstmals nach drei Jahren – nichts entgegenstand. Dennoch bleibt noch einiges zu tun und Günter Stoll appellierte an alle Mitglieder, mit vollem Einsatz und Engagement für den Verein einzutreten.

Stoll berichtete von einem Freundschaftsfischen mit dem Mergentheimer Nachbarverein im Oktober, bei dem man Gelegenheit zum angeregten Austausch mit den Kollegen hatte. Auch konnte ein unbekannter Gewässerabschnitt der Tauber befischt werden.

Es folgte der Bericht des Kassenwarts Martin Albert, der über die finanzielle Situation des Vereins informierte. Den Ausführungen des Gewässerwarts über Fangstatistik, Besatzmaßnahmen und Gewässerzustand folgten die Anwesenden ebenso wie denen des amtierenden Jugendwarts Thomas Pommert. Die Entlastung erfolgte einstimmig, rbenso die Abstimmung über den Haushaltsplan. Die unter Tagesordnungspunkt 7 aufgeführte „Aussprache“ wurde angeregt und konstruktiv geführt.

Zum Abschluss wurden langjährige Mitglieder geehrt: Jürgen Knoll für die 30 Jahre und Andreas Wetzel für die 40 Jahre Mitgliedschaft im Verein. Beide Jubilare waren nicht persönlich anwesend und erhalten ihr Weinpräsent sowie die Urkunde im Nachgang. TK