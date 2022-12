Neubronn hat Zukunftsperspektive

Weikersheim. Von 2020 bis 2022 lief der Landeswettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“. Im Rahmen des Wettbewerbs und weit darüber hinaus hat sich Neubronn kräftig ins Zeug gelegt. Sehr gespannt reiste eine Abordnung des „Bankdorfs mit Dorfbank“ im eigens angemieteten Reisebus zur Abschlussveranstaltung nach Bühl. Mit dabei waren auch Weikersheims Bürgermeister Nick Schuppert, und Gemeinderat Waldemar Hein.

27 Ortschaften und Dörfer, so viel hatte sich bereits herumgesprochen, würden sich über Auszeichnungen freuen können. Peter Hauk, Landesminister für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz, ließ es sich nicht nehmen, die Preise – Gold-, Silber- und Bronzemedaillen sowie zehn Sonderpreise – persönlich im Bühler Bürgerhaus zu überreichen. Eigentlich war Neubronn „nur“ für das immense bürgerschaftliche Engagement und auszeichnungswürdige Einzelprojekte für einen Sonderpreis beim Wettbewerb nominiert worden. Doch die Ortschaft hat bei einem weiteren Thema die Nase ganz weit vorn: In Sachen nachhaltiger und regenerativer Energiegewinnung kann so leicht keiner den Neubronnern etwas vormachen. Die Ortschaft wird ihrer Verantwortung gerecht, Klima- und Umweltschutz vor der eigenen Haustür für die folgenden Generationen voranzubringen.

Die Urkunde für besondere Leistungen bekommt einen Ehrenplatz in Neubronn. © Ulrich Lang

Mit 14 Windkraftanlagen, einem halben Dutzend Hackschnitzelheizungen, der Planung von Freiflächen-Photovoltaikanlagen und der bürgerschaftlichen Gruppe „Grünes Wissen und Gewissen“ geht der Ort energisch das Ziel an, Vorreiter für Biodiversität und Klimagerechte Entwicklung zu sein. Kein Wunder also, dass die lokalen Aktivitäten in Sachen Natur- und Umweltschutz bereits mehrfach mit Auszeichnungen honoriert wurden.

Mit berechtigtem Stolz nahm Neubronns Ortsvorsteher Oswald Gehringer auf der Bühne des Bühler Bürgerhauses die Urkunde des Landes von Minister Hauk entgegen. Ulrich Lang erörterte im Anschluss die spezielle Neubronner Ausprägung der Dorfgemeinschaft und überreichte dem Minister abschließend eine nachhaltige „Dorfbank“ in Miniaturgröße.

„Nachhaltigkeit ist für uns in Neubronn nicht nur ein temporäres Marketing-Schlagwort, sondern gelebtes Mit- und Füreinander, für Alt und Jung, Groß und Klein. Wie rege das Dorfleben in der 200 Köpfe zählenden Gemeinde ist, belegen die vielen Gruppen, die aus der 2010 entstandenen Initiative „Lebendige Zukunft“ hervorgingen und zum festen Bestandteil des Ortes wurden. So engagieren sich in Neubronn nicht nur zwei Fördervereine für das örtliche Freibad und den Kindergarten, sondern unterschiedliche Gruppen halten die „Aktion Saubermann“, den regionalen Weihnachtsmarkt, den offenen Bücherschrank, die Hilfe für ältere Mitbürger, Bürgerversammlungen und die Dorfbank, bei der sich die Ortsgemeinschaft zum regelmäßigen Austausch trifft, am Leben.

Die gesamte Ortschaft freut sich riesig über die Auszeichnung und wird sich auch weiter mit aller Kraft dafür einsetzten, dass Neubronn ein „Bankdorf mit Dorfbank und Zukunft“ ist. Und selbstverständlich gratulierte die Neubronner Abordnung auch den ebenfalls aus dem Main-Tauber-Kreis angereisten Kollegen und Kolleginnen aus Großrinderfeld, die im Rahmen des Wettbewerbs „Unser Dorf hat Zukunft“ mit einer Silbermedaille ausgezeichnet wurden. ul