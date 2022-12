Freigabe der Sudetenstraße erfolgt

Weikersheim. In der Sudetenstraße herrschte seit März Hochbetrieb. Baufahrzeuge rückten an, der Straßenbelag wurde aufgerissen, Lärm und Dreck entstand. In der Sudetenstraße wurde nämlich zum einen die komplette Kanalisation erneuert. Zum anderen auch die Wasserleitung inklusive der Hausanschlüsse bis in die jeweiligen Gebäude ausgetauscht und verlegt. Auch der Ausbau der Straße mit dem Bürgersteig wurde in Angriff genommen.

Folgerichtig wurden zeitgleich Leerrohre für den Glasfaserausbau verlegt. Daneben konnte noch die Straßenbeleuchtung ausgetauscht werden. Viele verschiedene Baustellen, die Hand in Hand bewerkstelligt wurden. Für diese Baumaßnahme wurden insgesamt 992 000 Euro investiert.

Ende November waren die Bauarbeiten beendet und so lud die Stadtverwaltung die beteiligten Firmen wie Boller-Bau, das Ingenieurbüro Dreikant als auch die Anwohner ein, um die offizielle Freigabe der Sudetenstraße zu feiern. Trotz klirrender Kälte waren alle der Einladung gefolgt.

Bürgermeister Nick Schuppert dankte allen Firmen für ihre geleistete Arbeit und für die Einhaltung der anberaumten Bauzeit von 9 Monaten.

Es sei eine regelrechte Generalsanierung der Sudetenstraße erfolgt, die zwingend notwendig war. Er dankte aber auch den Anwohnerinnen und Anwohnern, die die Baumaßnahme ohne Murren ertrugen.

Auch André Metzger vom Ingenieurbüro Dreikant nutzte die Gelegenheit, sich bei den Anwohnern für Ihre Geduld zu bedanken.

Er würdigte auch das Bauamt der Stadtverwaltung, das mit viel Fachkenntnis die Baumaßnahme begleitete und dankte für die gute Zusammenarbeit.

Dem Dank schloss sich Steffen Boller von Boller-Bau an und äußerte sich ebenfalls sehr positiv über das Verständnis der Anwohner in der Sudetenstraße.

Besonders erfreulich war es dann zum Schluss, dass eine Anwohnerin mit ihren Kindern gekommen war und sich bei der Baufirma bedankte, denn es sei nicht selbstverständlich, dass die Mitarbeiter sich auch mal die Zeit nähmen, den Kindern zu erklären, was hier gerade gearbeitet werde.

Als Anerkennung ihrerseits überreichten die Kinder dem Bauleiter ein selbst gemaltes Bild. pm