Geräte auf Herz und Nieren geprüft

Bad Mergentheim. Das Bildungswerk des DLRG-Landesverbandes Württemberg hat einen Lehrgang „Eisrettung für Strömungsretter“ in Reutte, Tirol durchgeführt. Der Focus lag auf der Erprobung von Produkten, die bei der Eisrettung genutzt werden können. Dies können Geräte sein, die schon innerhalb des Fachbereichs Strömungsrettung etabliert sind, aber auch solche, die nur für die Eisrettung entwickelt wurden und neu auf den Markt gekommen sind. Ein Großteil dieser Artikel stammt übrigens aus Großbritannien.

Löcher im Urisee

Knapp 40 Personen begaben sich auf den Urisee. Die Eisdicke betrug 18 Zentimeter. Während die Mitarbeiter der Tauchbasis Urisee schon ihre zwei Löcher für den Tag mit Gästen präparierte, mussten zwei Strömungsretter mit Erfahrung in der Tätigkeit des Eissägens erst noch vier unterschiedlich große Löcher ins Eis sägen.

An den vier Eislöchern konnten die Teilnehmer aus Baden-Württemberg altbewährte Geräte wie der in Bad Mergentheim vorgehaltene pneumatische Rettungsschlitten ebenso testen, wie die Spezialkamera, die eher eine Erprobung war, und derzeit beim Erdbeben in der Türkei und Syrien eingesetzt wird. Improvisierte, also auch kostengünstige Technik wurde mit Hightech verglichen, altes mit neuem. Ein Test, den es in dieser Fülle bislang so noch nicht in Deutschland gab.

Vom DRK Kreisverband Bad Mergentheim waren Mitarbeiter des Rettungsdienstes vor Ort, um unter Anleitung und abgesichert die Eisrettung mit der Ausrüstung eines Rettungstransportwagens (RTW) zu üben. Im Falles eines Einsatzes „Person im Eis“ sind die Besatzungen des RTW oder der Polizei fast immer die ersten an der Einsatzstelle. Nun müssen diese abwägen, ob sie unter Einsatz ihres Lebens eine Rettung versuchen, oder auf die DLRG und Feuerwehr warten wollen.

Ziel des Lehrgangs, der von einem DLRG-Mitglied aus der Ortsgruppe Bad Mergentheim geleitet wurde, war es, die aktuelle Marktsituation zu analysieren und herausragende Geräte zur Eisrettung für den DLRG Landesverband Württemberg zu finden. Die Erkenntnisse finden Einzug in die Beschaffungspolitik des Landesverbandes.