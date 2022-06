„Der Mensch steht stets im Mittelpunkt“

Laudenbach. Mit einem Festakt und einem bunten Programm feierte der VDK-Ortsverband Laudenbach in der AMC-Halle sein 75-Jahr-Jubiläum.

Während des Frühschoppens – die Jugendkapelle des Musikvereins Laudenbach spielte zur Unterhaltung auf – konnten sich die Besucher an einem Stand über den Verband und dessen Leistungskatalog informieren. SPD-Stadträtin Anja Lotz ging in ihrem Vortrag auf „Pflege und Barrierefreiheit im ländlichen Raum“ ein.

Nach dem Mittagessen eröffnete Vorsitzender Markus Schmitt den Festakt. Für Unterhaltung sorgten die „Sing Tonic’s“.

Christa Widrich-Röder blickte auf „75 Jahre VDK-Ortsverein Laudenbach“ zurück. Zunächst erinnerte sie daran, weshalb diese Organisation überhaupt ins Leben gerufen wurde: Nach dem Zweiten Weltkrieg mit seinen unzähligen Opfern galt es, sich mit der Gründung einer Kriegsopferinteressenvertretung für die Rechte der betroffenen Menschen einzusetzen. Daraus entstand der VDK. Es bildeten sich Landes- und Ortsverbände, so auch in Laudenbach.

Dort kamen im Dezember 1946 Bürger im ehemaligen Gasthaus „Zum Weißen Roß“ zusammen, um eine derartige Interessenvertretung zu gründen. Es waren dies: Hedwig Haag, Emma Ries, Hildegund Müller, Oskar Dürr, Karl Bauer, Wendelin Müller, Anton Knupfer (ehemaliger Bürgermeister von Laudenbach) Paul Mayser (damaliger Kronenwirt), Willy Wahlstett, H. Gessler, Franz Reuter, Friedrich Bähre, Albert Zenkert, Heinrich Kraft, Johann Rein und Albert Silberzahn.

Ein Jahr später fand die erste Mitgliederversammlung statt. Als Vorsitzender wurde Wendelin Müller gewählt, der im Krieg schwer verwundet worden war.

Unterstützung und Hilfe erfahren

Man ging sofort an die Arbeit, und die Menschen erfuhren viel Unterstützung und Hilfe, wie bei der Bearbeitung von Rentenanträgen, Behördengängen und sowie e im Umgang mit Lebensmittelmarken. Schon nach zehn Jahren vermeldete der Ortsverband 112 Mitglieder.

Mitte der 90er Jahre, zum 50-Jahr-Jubiläum, musste man einen schmerzlichen Mitgliederverlust hinnehmen. Trotzdem und gerade deswegen war man weiterhin sehr aktiv mit Infoveranstaltungen, Veranstaltungen geselliger und kultureller Art, die großen Anklang fanden.

Zum 60. Geburtstag des Ortsverbandes hellten sich die Mitgliederwolken deutlich auf. Und zum 75-jährigen Bestehen kann der Ortsverband auf stolze 330 Mitglieder verweisen, womit man gleichzeitig auch die größte Vereinigung in Laudenbach ist.

2021 vollzog sich ein Generationswechsel im Führungsgremium des Verbandes: Nachdem der Ehrenvorsitzende August Wilfing seinen endgültigen Abschied aus der Vorstandsetage verkündet hatte, beendeten sechs weitere Vorstandsmitglieder ihre Tätigkeit. Seit Juni 2021 führt Markus Schmitt den Verband als Vorsitzender.

Rückblick

In ihrem Rückblick erwähnte Christa Widrich- Röder ausdrücklich die vielen Frauen und Männern, die in den vergangenen 75 Jahren mit großem Engagement und Freude wertvolle Verbandsarbeit geleitet haben. Gerade heute, in Zeiten vermeintlichen Wohlstandes, sei die sozialrechtliche Arbeit und Beratung des VDK mehr denn je gefragt.

Grußworte

Hildegard Buchwitz-Schmidt, Bürgermeisterstellvertreterin und SPD-Stadträtin, stellte in ihren Grußworten fest, dass die kontinuierliche Beständigkeit und das aktive Ehrenamt der Mitglieder zeigten, dass im Lauf der Jahre eine Vertrauensbasis entstanden ist. Dies konnte aber nur gelingen, weil im VDK-Ortsverband stets der Mensch im Mittelpunkt des Geschehens stand. Auch der Vorsitzende des Kreisverbandes Mergentheim, Werner Seeger, ging auf die positive Entwicklung der Mitgliederzahlen des Kreisverbandes ein. Neben den bekannten Leistungen starte man gerade die landesweite Kampagne zum Thema „Nächstenpflege“, zu der bereits Mitte Mai der Starschuss gegeben wurde.

Man fordere von der Politik mehr Hilfe im Haushalt bei der Pflege und Betreuung, mehr Zeit zum Pflegen ohne finanzielle Sorgen und nicht zuletzt mehr Rente für pflegende Angehörige.

In seiner Festrede würdigte der Vorsitzende des VDK-Landesverbandes Baden-Württemberg, Hans-Josef Hotz, das uneigennützige ehrenamtliche Engagement der Ortsverbands-Mitglieder in den vergangene 75 Jahren. Es sei wichtig, immer wieder daran zu erinnern, welcher schreckliche Umstand vor 75 Jahren dazu geführt habe, diese Schicksalsgemeinschaft zu gründen. Beim VDK stand und stehe ausschließlich der Mensch im Mittelpunkt des Handelns.

Den guten Wünschen schlossen sich auch der Ehrenvorsitzende August Wilfing sowie Michael Öchsner als Vertreter der örtlichen Vereine an. Für einen stimmungsvollen musikalischen Ausklang einer würdigen Festveranstaltung sorgten die „Sing Tonic’s“. habe