Die Künstler der Notos Chamber Music Academy konzertieren am Freitag, 27. August und Samstag, 28. August in der Tauberphilharmonie in Weikersheim.

Hochkarätiger Special Guest ist der Klarinettist, Komponist und Dirigent Jörg Widmann. Auf dem Konzertprogramm stehen Meisterwerke der Kammermusik-Literatur von Brahms, Schumann, Dvorák, Mendelssohn, Fauré, sowie Kompositionen von Jörg

...