35 Jahre zuverlässige Berichterstattung

Weikersheim. Seit 35 Jahren ist Peter Keßler Pressepfarrer des evangelischen Kirchenbezirks Weikersheim, nahezu die Hälfte davon im Ehrenamt. Dekanin Renate Meixner würdigte seine langjährige Tätigkeit vor der Bezirkssynode.

„Mit großer Kompetenz“, so die Dekanin, sorge der in Edelfingen lebende Pfarrer i.R. bis heute für eine zuverlässige Berichterstattung. Dass wichtige Themen und Ereignisse des Kirchenbezirkes, der Landeskirche und einzelner Kirchengemeinden regelmäßig durch die Fränkischen Nachrichten und die Tauberzeitung in die Öffentlichkeit kämen, sei mitentscheidend für die Transparenz der Kirche.

Großer Erfahrungsschatz

Seit 42 Jahren sei Peter Keßler jetzt im Weikersheimer Kirchenbezirk tätig – knapp 14 Jahre davon in Edelfingen, elf Jahre im Weikersheimer Stadtteil Neubronn und seit 17 Jahren im Ruhestand. Die meiste Zeit davon übe er das Bezirksamt des Pressepfarrers aus und „mit Ihrem großen Erfahrungsschatz sind Sie prädestiniert für diese Aufgabe“, betonte die Dekanin.

Vertretungsdienste übernommen

Zudem sei er der dienstälteste Pressepfarrer der württembergischen Landeskirche.

„Außerordentlich dankbar“, so Renate Meixner, sei sie außerdem dafür, dass Peter Keßler im Ruhestand noch Vertretungsdienste in den Gemeinden des Kirchenbezirkes Weikersheim übernommen und bis vor ein paar Wochen auch Gottesdienste gehalten habe, insbesondere in seiner Edelfinger Kirchengemeinde.

Gutschein überreicht

Dass er jetzt ein wenig kürzertrete, sei verständlich. Dass er das Amt des Pressepfarrers weiter ausübe, verdiene Dank und Anerkennung. Den brachte Dekanin Renate Meixner dann auch mit einem Gutschein zum Ausdruck. DekWkh