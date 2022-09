Wandern und genießen

Rippberg. Zu einem kulinarischen Spaziergang lädt das Projekt „Schmetterlingsdorf Rippberg - Gemeinsam:Schaffen“ am Sonntag, 2. Oktober, in der Marsbachtalgemeinde ein. „Wir wollen Rippberg und seine frühherbstliche Natur mithilfe einer kleinen Wanderung erlebbar machen, die von regionalen Köstlichkeiten und von Naturerlebnis-Stationen begleitet ist“, kündigt Ortsvorsteher Wolfgang Stich die Aktion an und lädt zum Mitmachen ein.

Start- und Zielpunkt der Wanderung ist das Foyer der Rippberger Sporthalle in der Petersbrunnenstraße 15. Ab 10 Uhr ist dort ein Frühschoppen möglich. Dort findet im Außengelände auch eine Obstpress-Aktion statt. Imker Thomas Kern gibt direkt nebenan bienenkundliche Erläuterungen zu den hier neu aufgestellten Schaubeuten und macht Lust darauf, selbst Bienenhalter zu werden.

Von der Sporthalle aus führt ein ausgeschilderter gemütlich zu begehender Wanderweg ins Hornbachertal hinaus. Auf Höhe des Bolzplatzes, wird ein erstes Odenwälder FingerFood gereicht. Am Flurkreuz Eiderbachtal gibt der Sonnengesang des Heiligen Franziskus besinnliche Impulse.

Über den Winterberg geleitet die Ausschilderung weiter zum Infozentrum Schmetterlingsdorf, Petersbrunnenstraße 23 (ehemalige evangelische Kirche). Hier laden anregende Animationsthemen zum Schauen, Staunen und zum Mitmachen im eigenen Alltag ein. Dort gibt es auch das zweite wegbegleitende Odenwälder FingerFood.

Kinder nehmen auf ihre Wanderung eine Stempelkarte mit: An jeder Station lassen sie ihre Wanderkarte abstempeln und erhalten für die voll ausgefüllte Karte zum Schluss ein kleines Geschenk. Michael Huber und sein Team haben für die Heimkehrer von der Wanderung „Odenwälder Vesper, neu interpretiert“ vorbereitet, macht der gelernte Koch in seiner Vorankündigung den Mund wässrig.

Der kulinarische Spaziergang dauert etwa eine Stunde reine Laufzeit und ist nicht an feste Zeiten gebunden. Aufgrund der begleitenden Aktionen und Möglichkeiten, ist der erste Start ab 10 Uhr, der letzte bis 15 Uhr möglich. Das an jede Wanderung anschließende Vesper im Foyer leitet zum gemütlichen Beisammensein bis in den späten Nachmittag über. Weil das Wandern an diesem Tag eine Anregung aber kein Muss ist, kann das Vesper wahlweise als Mittagessen eingenommen werden.