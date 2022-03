Walldürner Feuerwehr sammelt Spenden für Menschen in der Ukraine

Walldürn. Am frühen Sonntagabend erreichte das Bürgermeisteramt der Stadt Walldürn über den Städtetag Baden-Württemberg ein Hilfeaufruf der Feuerwehren, dass dringend Material wie persönliche Schutzausrüstung, Löschgerät und Verbandsmaterial benötigt werden. Die beiden Floriansjünger N. Hartmann und T. Hauke verpackten am Dienstag 51 Einsatzhosen, 62 Einsatzjacken, 49 Helme, 2 Paar Stiefel sowie eine Krankentrage in Kartons.

Transporter beladen

Am Mittwochmorgen wurde dann der Kleintransporter beladen, um die Materialien nach Fellbach zu bringen. Dort wird die Ware von der Feuerwehr Fellbach weiterverpackt und der Transport in die Ukraine zum Katastrophenschutz (DNDS) koordiniert. „Wir sind froh, dass auch unsere Feuerwehr Walldürn diese Initiative unterstützen kann“, so Nico Hartmann. Und Bürgermeister Markus Günther ist über dieses kurzfristige Projekt sehr erfreut: „Der Krieg in der Ukraine ist furchtbar und unfassbar! Umso wichtiger ist es, alles Mögliche zu tun, um das Leid ein wenig abzumildern.“ (pm)

