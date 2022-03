Täglich sterben Menschen in der Ukraine. Der Angriffskrieg Russlands entsetzt die Welt und auch den Bad Mergentheimer Oberbürgermeister, der klare Worte findet. Um Worte ringen muss dagegen eine Frau, die schon lange Zeit in der Region um Bad Mergentheim lebt und aus der Ukraine stammt. Ihr fast 90-jähriger Vater wohnt immer noch in Kiew, Verwandte ebenso. Sie hat große Angst um ihn und alle

...