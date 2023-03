MGV lässt sich nicht unterkriegen

Altheim. Die letzten Jahre waren geprägt von der Corona-Pandemie und auch der MGV Altheim hatte so seine Probleme, einen geregelten Probebetrieb durchzuführen. Stellenweise war es nicht möglich eine konstruktive Singstunde abzuhalten, so ein Resümee bei der Jahreshauptversammlung im Proberaum. Zuvor fand ein Gottesdienst für die Lebenden und Verstorbenen des Vereines statt, welcher durch Lieder des MGV mitgestaltet wurde.

Viele fragten sich schon „war’s das?“ – doch der MGV ließ sich nicht unterkriegen, man hielt zusammen und suchte nach Lösungen, die man schließlich fand und perfekt umsetzte. Durch gezielte Werbung und Gründung eines Projektchores wurden vier neue Sänger gefunden und der Gesamtchor neu motiviert.

Der Vorsitzende Georg Sans eröffnete die Versammlung. 2. Vorsitzender Thomas Künzig ließ die Aktivitäten des Vereins von der letzten Versammlng bis heute noch einmal Revue passieren. Erwähnenswert war das erstmals stattfindende Herbstkonzert in der Kirnauhalle, das vom Gastchor „Cantamus“ aus Buchen mitgestaltet wurde. Des Weiteren sang der MGV beim Volkstrauertag sowie beim Weihnachtsmarkt, wo er durch die Kinder des Kindergartens unterstützt wurde. Am 26. Dezember 2022 fand zum Abschluss des Jahres noch eine Weihnachtsmatinee in der Kirche St. Valentin statt.

Kassenwart Nico Neuberger wurde durch die Kassenprüfer Benno Sans und Klaus Lauer eine einwandfreie Kassenführung bescheinigt.

Chorleiter Michael Wüst war erfreut über die aktuelle Entwicklung beim MGV und bedankte sich bei allen Sängern für ihren Einsatz. In seiner Rede wies er noch mal darauf hin, dass diese Entwicklung beim MGV Altheim nach Corona so nicht abzusehen war. Er war froh, dass der Chor „die Kurve bekommen hat“. Andere Männerchöre hatten nicht so viel Glück und mussten oder müssen ihr Chorgesang einstellen.

Ortsvorsteher Hubert Mühling nahm die Entlastung des Vorstands vor, bevor er als Wahlleiter die Wahl des Vorsitzenden durchführte. Nach der Wiederwahl von Georg Sans wurde der restliche Vorstand gewählt. Zweiter Vorsitzender: Thomas Künzig, Schriftführer G. Horn, stellvertretender Schriftführer H. Mühling, Kassier M. Englert, stellvertretender Kassier B. Lauer, Notenwart J. Gehrig, stellvertretender Notenwart M. Sans sowie alle weiteren Beisitzer. Aus dem Vorstand schieden Nico Neuberger (Kassier) sowie Raphael Neuberger (Notenwart, Schriftführer) aus. Georg Sans informierte danach über die geplanten Veranstaltungen in 2023. Höhepunkt wird das nach langer Pause wieder stattfindende Frühlingskonzert am 13. Mai mit dem Auftritt des Projektchores und dem Chor der Grundschule Altheim sein. Für den Projektchor werden noch weitere Männer gesucht. Beim MGV sei jeder willkommen.

Pater Irenäus sowie Bürgermeister M. Günther – aktuell Sänger des MGV im Projektchor – und Ortsvorsteher Mühling richteten Dankesworte an die Versammlung. Nach einem Lied Vortrag der Sänger endete die Jahreshauptversammlung und man saß noch lange bei einem gemeinsamen Essen zusammen.