TSC-Aktive überzeugten bei Auftritt

Walldürn. Nach dreijähriger Zwangspause wegen der Coronapandemie setzte der TanzSportClub Walldürn die TSC-Tanzpräsentation während der närrischen fünften Jahreszeit fort. Der „Dürmer Faschenaachtsball“ im Haus der offenen Tür stand unter dem Motto „Feiern! Tanzen! Faschenaacht!“ Er bot unter dem Aspekt „Kleeni Sitzung für Jedermann – Keener muss, Jeder kann!“ ein feines närrisches Programm der Superlative und ein Feuerwerk von wirbelnden Tanzbeinen. Für den musikalischen Rahmen im voll besetzten HdoT sorgte DJ Juss (Andi Münch).

Tänzerische Höhepunkte

Nach dem musikalischen Auftakt mit DJ Juss und einem von den drei Tanzgruppen des TSC auf der Bühne dargebotenen „Flashmob“ begrüßte der Vorsitzende Thomas Geiger Mitglieder und Gäste im närrisch dekorierten Saal. Dann hieß es „Bühne frei“ für ein kurzweiliges, unterhaltsames und mit tänzerischen „Highlights“ gespicktes Programm.

Als erster Programmpunkt präsentierte sich die Mäusegruppe des TSC Walldürn (Trainerinnen: Christin Waller und Anne Maier) mit ihrem gekonnt dargebotenen „Mäusetanz“. Nach der vom Publikum geforderten Zugabe stellte Thomas Geiger die TSC-Tanzmäuse namentlich vor. In der TSC-Mäusegruppe tanzten aktiv mit: Nele Baumann, Emilia Chrispens, Nora Kerec, Marianne Kirchgeßner, Lina Kruger, Lisa Kruger, Emily Mirczik, Emilia Münkel, Leni Rubey, Lilly Schott und Mia Seeber.

In der nächsten Musikpause folgte der Auftritt des Tanzmariechens der Narhalla Boxberg mit einem Medley, und im Anschluss der Schautanz der Ranzengarde aus Osterburken mit dem Titel „Shipping up to Borke“. Danach begeisterte die Rittergarde/Juniorengarde der „Lemia Krautheim mit ihrem Gardetanz, dem der Schautanz der Jugendschautanzgruppe des TSC Walldürn folgte, die sich mit ihrem Schautanz „Pets – Haustiere“ präsentierte. Beeindruckend und faszinierend, was diese von dem Trainerteam Emily Müssig und Kira Neid trainierte 14-köpfige Jugendschautanzgruppe an diesem Abend im „Haus der offenen Tür in Walldürn an tänzerischem Können darbot. Dieser Schautanz war gespickt mit anspruchsvollen tänzerischen Elementen der Spitzenklasse, die von den jugendlichen Akteuren Melissa Chrispens, Anni Dell, Runa Ehmig, Taya Ehmig, Elisha Esezobor, Jasmin Gaub, Paula Heneka, Lea Huber, Larina Kruger, Emma Lang, Sophia Mirczik, Kim Schubert, Liana Tworischuk und Luisa Zimmer in einer Form präsentiert wurden, wie man sie sonst nur selten in der Region geboten bekommt. Ein langer Schlussapplaus war dann auch verdienter Lohn für diese Tanzdarbietung und Anlass für eine vom närrischen Auditorium lautstark geforderten Zugabe.

Großartig danach dann auch der Gardetanz der „Freggergarde“ der Hettemer Fregger, der Schautanz der großen Schautanzgruppe der „Heeschter Berkediebe“ und der Schautanz des Männerballetts der „Heeschter Berkediebe“ unter dem Motto „Auf zum Trachtenfest“. Beeindruckend als vorletzter Programmbeitrag der Tanzauftritt des Tanzpaares der „Lemia Krautheim“, Vanessa Wohlfahrt und Tom Käfer.

Als Letzter offizieller Programmpunkt und gleichzeitig auch letzter Höhepunkt des Abends folgte sodann der Tanzauftritt der Großen Schautanzgruppe des TSC Walldürn (Trainerinnen: Lisa Englert, Milena Geiger, Jenny Kaiser, und Milena Geiger) mit dem perfekt einstudierten Schautanz „It´s Showtime“, der neben den perfekten tänzerischen und akrobatischen Darbietungen vor allem auch durch die fantastischen Kostüme zu gefallen und zu begeistern wusste, und bei dem die Akteure erst nach einer Zugabe von der Bühne kamen.

Kurzweiliger Abend

Es tanzten und begeisterten in dieser großen TSC-Schautanzgruppe: Iliana Dejanovic, Lisa Englert, Milena Geiger, Jenny Kaiser, Tamina Kunkel, Anna-Maria Link, Anne Maier, Emily Müssig, Leonie Rieger, Christin Waller, Anabell Weber, Melissa Weber und Konstancia Zimmer.

An alle Akteure auf der Bühne und an alle ehrenamtlich tätigen Helfer vor und hinter der Bühne gerichtete Dankesworte des Vorsitzenden beschlossen den närrischen bunten Reigen kurzweiligen närrischen bunten Abends.

Im Anschluss daran spielte DJ Juss zur musikalischen Unterhaltung auf. ds