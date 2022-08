Sportabzeichen beim RSV verliehen

Rippberg. Am Ende des Turnjahres wurden den Kindern und Jugendlichen der Geräteturn-Wettkampfgruppen des SV Rippberg wieder zahlreiche Sportabzeichen verliehen. In den vergangenen Wochen wurde noch um Bestzeiten und Höchstwerte gekämpft. Insgesamt wurden 26 Sportabzeichen verliehen. Ein Sportabzeichen in Gold erhielten Lisa Berlin, Elin Coskun, Josefine Czerny, Stefanie Elsässer, Lara Günther, Lene Henrich, Eliza Isljami, Luana Isljami, Amy Krämer, Minou Köpfle, Carlotta Lafeld, Lana- Sophie Mosch, Ellis Neumann, Antonia Paar, Mattis Riehl, Mia Riehl, Lilli Schmiech, Luisa Weber, Frieda Elisa Weckbach und Greta Mathilda Weckbach. Über das Sportabzeichen in Silber freuten sich Hannah Günther, Isa Henrich, Hannah Klemmer, Emely Leirich, Lea Thoma und Mia Thoma. Bild: SV Rippberg

