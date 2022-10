Rudi Kern singt seit 70 Jahren im Verein

Altheim. Mit dem bekannten Wanderlied „Aus grauer Städte Mauern“ zogen die Sänger des MGV Altheim unter der Leitung ihres Dirigenten Michael Wüst beim Herbstkonzert auf die Bühne. Nach einer fast zweijährigen Zwangspause freuten sie sich, das Publikum wieder einige Stunden aus der Hektik des Alltags entführen zu können und auf eine musikalische Reise mitzunehmen, so Vorsitzender Georg Sans in seiner Begrüßung.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Nach der „Wanderfahrt“ gab der MGV die Bühne zunächst frei für einen weiteren Konzertchor des Badischen Chorverbandes: Cantamus des MGV „Liederkranz“ Buchen. Tierisches Vergnügen brachte den Zuhörern „Contrappunto bestiale ala mente“, ein Zwiegespräch unter Kuckuck, Eule, Hund und Katze entgegen, bevor aus dem Publikum beim „Parkplatzregen“ das erste „Bravo“ zu hören war.

Zwar präsentierte der MGV im Anschluss zwei Männerchorklassiker, so Dirigent Wüst in seiner Ankündigung der beiden folgenden Stücke, jedoch konnten sowohl „Frisch gesungen“ mit der Aussage „Alles wird wieder gut“ und der „Abendfrieden“ mit „wohl dem, der eine Heimat hat“ kaum aktueller sein. Cantamus bot dann eine Reise in die skandinavischen Länder. In schwedischer Sprache sang der Konzertchor in der Volksweise „I norden utväljes“ über „brennende Busen und flammende Herzen“, bevor er mit „Gabriellas Sang“ den Norden wieder verlassen musste.

Mehr zum Thema Musik „Cantamus“ strebt erneut den Titel „Konzertchor“ an Mehr erfahren Konzertabend Dertinger Chor bot gute Unterhaltung Mehr erfahren

Im Anschluss wurden Ehrungen vorgenommen, denn „für einen Sänger kann es keinen besseren Rahmen geben, als bei einem Konzert ausgezeichnet zu werden“, so Thomas Künzig, stellvertretender Vorsitzender des MGV.

Für 25 aktive Sängerjahre wurden Bernd Lauer aus dem zweiten Tenor und der Vorsitzende Georg Sans aus dem ersten Bass geehrt. Aus dem zweiten Bass wurden für 40 Jahre aktive Mitgliedschaft Benno Sans und Siegfried Schmitt ausgezeichnet. In diesem Zusammenhang wurden sie zu Ehrenmitgliedern des MGV Sängerbund 1860 Altheim ernannt.

Aus dem Jahr 2020 wurden folgende beeindruckende Ehrungen noch einmal der Öffentlichkeit präsentiert: Josef Spiesberger, Vizedirigent, für 25 Sängerjahre, Roland Lauer und Albrecht Kappes für 40 Sängerjahre, Otmar Lauer und Ehrenvorsitzender Leo-Hubert Kappes für 50 Jahre Sängerjahre. Für fantastische 65 Sängerjahre erhielt Josef Seitz eine Ehrung. Eine außergewöhnliche Freude war es, die Ehrung von Rudi Kern über sensationelle 70 Sängerjahre durchführen zu können.

Nach den Ehrungen brachte der MGV mit den allseits bekannten Liedern „Aus der Traube in die Tonne“ und dem „Bierlied“ Stimmung in die Kirnauhalle, stieß so auf die geehrten Sänger an und bewies, dass diese beiden Stücke auch auf die Konzertbühne passen.

Ordentlich auf’s Gas drückten die beiden Konzertchöre auch nach der Pause. Nach „Das Wandern ist des Müllers Lust“ und „Merci Chérie“ kam Cantamus ein letztes Mal auf die Bühne. Nach der eindrucksvoll präsentierten Volksweise „Der bucklichte Fiedler“ holte der Chor mit „Ave Maria“ und „Der Mond ist aufgegangen“ noch einmal tief Luft, bevor er mit seinem finalen Stück „Sur le pont d’Avignon“ Bewegung in die Halle brachte und weitere Bravo-Rufe sowie tosenden Applaus vernehmen konnte. Die vom Publikum geforderte Zugabe wurde gerne gegeben.

Michael Wüst kündigte auch für den MGV ein finale furioso an. Mit Thomas Schneider, der den MGV bereits seit Jahren am Klavier begleitet, und Hubert Mühling als Solist bewegten sich bei „Barbar‘ Ann“ Füße und Hüften der Sänger. Auch das begeisterte Publikum wurde mitgerissen.

Nach dem „Chianti-Lied“ sollte auch der MGV nicht ohne Zugabe von der Bühne gehen. Michael Wüst hat also nicht zuviel versprochen und erfreute die Zuhörer zum Abschluss mit der Darbietung des allseits bekannten Deutschmeister-Regiments-Marsches. dka