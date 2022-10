Buchen. Der Chor Cantamus des MGV Liederkranz Buchen aus dem Sängerkreis Buchen nimmt am Samstag, 15. Oktober am zwölften Badischen Chorwettbewerb im Bürgerzentrum in Bruchsal teil. 21 Chöre werden sich einer vierköpfigen Jury stellen, um das Prädikat „Leistungschor“, „Konzertchor“ oder „Meisterchor“ zu ersingen. Der Chor Cantamus strebt erneut den Titel „Konzertchor“ an.

Vier Lieder werden präsentiert

Die Sänger unter Leitung des Chorleiters Michael Wüst bereiten sich seit Wochen auf den Wettbewerb vor. Vier Lieder wird der Chor aus Buchen der Jury und dem Publikum präsentieren. Das Ergebnis wird am Ende des Auftrittstags verkündet. Der vom Badischen Chorverband organisierte Chorwettbewerb findet alle vier Jahre statt. Der Badische Chorwettbewerb dient der Förderung der Breitenkultur, speziell der Chöre im Amateurbereich.

Begegnung und Vergleich

Begegnung und Vergleich geben den teilnehmenden Chören die Gelegenheit, ihr musikalisches Können zu überprüfen und ihre künstlerische Ausdrucksfähigkeit zu zeigen.

Der Badische Chorverband möchte mit dem Badischen Chorwettbewerb die Öffentlichkeit auf die Bedeutung von Chören und Chormusik in unserer Gesellschaft aufmerksam machen.