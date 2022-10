Neue „mobile Bühne“ vorgestellt

Walldürn. Auf Einladung des Arbeitskreises „Netzwerk Vereine“ fanden sich am Dienstag zahlreiche Vereinsvertreter im Kolpingheim in Walldürn ein.

Nach der Begrüßung durch Bürgermeister Markus Günther begab man sich zur neuen mobilen Bühne der Stadt, die von Mitarbeitern des Bauhofes auf dem Parkplatz „Altstadt“ aufgebaut worden war.

Durch deren künftigen Einsatz bei den verschiedenen Veranstaltungen würde der Bauhof arbeitsmäßig stark entlastet. Bisher seien stets mehrere Mitarbeiter und Fahrzeuge im Einsatz gewesen, um die bisherigen genutzten Bühnenteile der Stadt aus unterschiedlichen Liegenschaften zusammenzutragen, vor Ort den Gegebenheiten anzupassen und wetterfest zu machen. Teils seien dabei Kosten für sechs Personen zu je vier Einsatzstunden entstanden. Bereits ohne Verrechnung des Fahrzeugeinsatzes und der Abschreibungen hätten die Kosten so teilweise deutlich über 1000 Euro je Veranstaltung gelegen.

Der neue Bühnenanhänger könne bei eigenen wie aber auch bei Vereinsveranstaltungen mit ideellen oder wirtschaftlichen Zwecken in Walldürn zum Einsatz kommen. Die mobile Bühne werde nach Rücksprache mit der Finanzbehörde einem Betrieb gewerblicher Art zugeordnet.

Meikel Dörr von der Stabsstelle Bürgermeister ging näher auf die technischen Daten ein. Das zulässige Gesamtgewicht der mobilen Bühne beträgt 2700 Kilogramm, das Leergewicht einschließlich Zubehör 2300 Kilogramm, die Abmaße als Bühne normal hat eine Breite von 6,80 Metern, eine Tiefe von 6,30 Metern, eine Höhe von 4,60 Metern und eine Lichte Höhe von 3,50 Metern. Das Bühnendach sei aus Aluminium Leichtbau, der Bühnenboden aus rutsch- und wasserfestem Multiplex. Die Aufbauzeit beträgt 20 Minuten. Zum Aufbau ist nur eine Person erforderlich.

Wie Sina Berberich erklärte, werde die mobile Bühne ausschließlich an Walldürner Vereine vermietet. Ein Mitarbeiter des Bauhofes bringt sie zum Veranstaltungsort, baut sie auf – und auch wieder ab. Die Mietgebühr für ein Veranstaltungswochenende (Freitag bis Montag) betrage 300 Euro bei Veranstaltungen, bei denen kein Eintritt erhoben werde, beziehungsweise 450 Euro bei Veranstaltungen, bei denen ein Eintritt erhoben wird.

Termine

Dann standen Termine und Veranstaltungen für das kommende Jahr auf der Tagesordnung. Sina Berberich ging zunächst auf die Veranstaltungen der Vereine näher ein. Von Seiten der Vereine seien bis zum vorgegebenen Meldeschluss (17. Oktober) für 2023 lediglich die drei Blutspendetermine des DRK-Ortsvereins gemeldet worden.

Laut Berberich hat die Stadt ihren traditionellen Weihnachtsmarkt am ersten Dezember-Wochenende wegen der hohen Energiekosten, die das Rathaus auf die Standplatzgebühren umlegen müsste, abgesagt.

Von Seiten des Kreativteams der Stadt habe man sich Gedanken über mögliche Alternativen gemacht und sei dabei zu dem Entschluss gekommen, statt des Weihnachtsmarktes vier „Dürmer Adventsabende“ ins Leben zu rufen (die FN berichteten). Damit wolle man das Ziel verfolgen, „in dieser besinnlichen Zeit dennoch ein wenig Weihnachtsflair in die Innenstadt zu zaubern“.

Für 2023 sind vonseiten der Stadt folgende Veranstaltungen bereits fest terminiert: 18. bis 21. Mai „2. Dürmer Blummefeschd“, 24. Juni „Splash-Party“ mit Fischerstechen im Freibad, 3., 10., 17., 24. und 31. August „Dürmer Feierabende“, 15. und 16. September „3. Dürmer Lichderfeschd“.

Für die Bewirtung beim „Dürmer Lichderfeschd“ sorgen auf dem Schlosshof-Areal die FG „Fideler Aff“, der DLRG-Ortsverein, der Förderverein „Freunde und Förderer der Bäder“ sowie die Kolpingjugend.

Für die Bewirtung der „Dürmer Feierabende“ sorgen: am 3. August die Kolpingfamilie (Getränke) und der Bürgerverein Altheim (Essen), am 10. August die FG „Fideler Aff“ (Getränke und Essen), am 17. August der Verein Odenwälder Trachtenkapelle (Getränke) und der Bürgerverein Altheim (Essen), am 24. August der MGV „Frohsinn“ (Getränke) und der Bürgerverein Altheim (Essen), sowie am 31. August der SPD-Ortsverein (Getränke) und der Bürgerverein Altheim (Essen).

Tanja Naas von der Tourist- und Freizeitinformation informierte schließlich noch über zwei weitere Veranstaltungstermine 2023: Am 16. Juli findet erstmals eine „Tour de Grünkern“ mit Abschluss im Freilandmuseum Gottersdorf und am 1. Oktober die „Römerpfad-Abschlusswanderung“ statt.

Mit einer regen Diskussionsrunde zur „Terminierung der verkaufsoffenen Sonntage, mit der Siegerehrung des beim „2. Dürmer Lichderfeschds“ stattgefundenen Würfel-Gewinnspielaktion zugunsten der Vereine (siehe weiteren Bericht) sowie mit einem „Get-together“ endete der offizielle Teil der Veranstaltung. ds